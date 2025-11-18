एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन : कैलाली ५ मा ढुंगाना पक्षको क्लिनस्विप, धनगढीकी उपमेयर पराजित

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन निर्वाचनमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका उपमेयर कन्दकला कुमारी राना पराजित भएकी छन् ।
उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट महिला क्लस्टरबाट उम्मेदवार थिइन् ।
अम्बिका विष्ट (मल्ल) ५९१ मतसहित र रुकमणी देवकोटा ५७१ मतसहित महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा उपमेयर रानाले ३८३ र अर्की उम्मेदवार उम्मेदवार जानकी चौधरीले ४४५ मत मात्र पाए ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट खुलातर्फ धर्मराज पाठक, नेपालु चौधरी, विष्णुकुमार चन्द र यज्ञराज ढुंगाना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।
युवातर्फबाट तिर्थराज भट्टराई चयन भएका छन् ।
कुल तीन हजार आठ सय ४३ मतदाता रहेको कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ मा एक हजार एक सय ४७ मत खसेको थियो ।
सहमतिमा प्रतिनिधि चयन नहुने भएपछि नेताहरुले प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पोलिटब्युरो सदस्य एवम् कैलाली इन्चार्ज नारदमुनी राना र जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज ढुंगानाले दुई समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अध्यक्ष ढुंगाना पक्षले क्लीन स्वीप गरेपछि इन्चार्ज राना पक्षीय सबै उम्मेदवार पराजीत भएका छन् ।
