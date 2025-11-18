एमाले प्रतिनिधि चयन : मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट विनोद ढकालको प्यानल विजयी

१४ मंसिर, विराटनगर । नेकपा (एमाले) को ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भएको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट विनोद ढकालको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
क्षेत्र नम्बर ६ बाट ढकाल पनि उम्मेदवार थिए । उनी सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भए । ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको प्यानलमा छन् ।
१० औं मोरङ जिल्ला अधिवेशनमा मोरङमा ढकाल समूह नै विजयी भएको थियो ।
आइतबार सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार खुला, महिला र युवा तिनै क्लस्टरमा ढकाल पक्षका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । खुला तर्फ ढकाल सर्वाधिक १,५२७ मत पाएका छन् ।
उनकै प्यानलका उम्मेदवार पितकुमार श्रेष्ठले १,२८९, रमेशकुमार पोखरेलले १,२८६ र सत्यनारायण चौधरीले १,२७६ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका छन् । युवा तर्फ ढकाल समूहबाट सन्तोष घिमिरे निर्वाचित भए ।
मोरङमा प्रतिनिधिसभाका ६ र एक दलित गरी ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । क्षेत्र नम्बर ४ को पनि मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सो क्षेत्रबाट ६ प्रतिनिधि मध्ये संस्थापन समूहबाट पाँच जना निर्वाचित भए । एक जना पोखरेल समूहबाट निर्वाचित भए ।
क्षेत्र नम्बर ४ बाट नरेन्द्र बस्नेत, मुकेश बुढाथोकी, महेशप्रसाद भट्टराई, विमला घिमिरे, गुणावती देवी थारु र राम पोखरेल निर्वाचित भए । भट्टराई इतर पक्षका हुन् । अन्य संस्थापन समूहका हुन् ।
४६ प्रतिनिधि मध्ये ३८ प्रतिनिधि चयनका लागि मतदान भएको थियो । ८ प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
