एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि : कर्णालीका ९ जिल्लामा सर्वसम्मत, रुकुम पश्चिममा चुनाव

- नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ।
- रुकुम पश्चिममा सहमति नजुटेपछि ६ प्रतिनिधिका लागि ११ जनाबीच मतदान भएको छ।
- कर्णाली प्रदेशबाट ११३ प्रतिनिधि छनोट हुँदैछन्, जसमा ४० वर्ष मुनिका १३ जना युवा पनि छन्।
१३ मंसिर, सुर्खेत । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि कर्णाली प्रदेशका ९ वटा जिल्लाबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । रुकुम पश्चिमा भने सहमति नजुटेपछि मतदान भएको छ ।
प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये ५ जिल्लामा सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट भइसकेका छन् भने ४ जिल्लाको नतिजा आउने अन्तिम तयारीमा रहेको एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, सल्यान र डोल्पाको नतिजा आइसकेको छ ।
बाँकी रहेका ४ जिल्लाहरू सुर्खेत, दैलेख, हुम्ला र मुगुमा पनि सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि चयन भइसकेको अध्यक्ष शाहले बताए । ‘प्रदेशका १० मध्य ९ जिल्लामा सर्वसम्मत प्रतिनिधिहरू चयन हुनुभएको छ,’ प्रदेश अध्यक्ष शाहले भने, ‘रुकुम पश्चिममा भने सहमति जुट्न नसकेपछि निर्वाचन भएको छ ।’
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा सहमति नजुटेपछि रुकुम पश्चिममा शनिबार दिउँसोबाट मतदान सुरु भएको छ । जिल्लाबाट ६ जना प्रतिनिधिका लागि ११ जना प्रतिस्पर्धामा रहेको निर्वाचन कमिटी प्रमुख अधिवक्ता गणेश हमालले जानकारी दिए ।
५ सय बढी क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्न पाउने भए पनि मतदानका लागि भने साढे ३ सय सदस्य मात्रै पुगेका छन् । हालसम्म २५० बढी मत खसेको र करिब एक सय मत खस्न बाँकी रहेको निर्वाचन कमिटी प्रमुख हमालले बताए ।
सहमति जुट्न नसकेपछि निर्वाचनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया सुरु भएको नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष नन्दराम देवकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रुकुम पश्चिमबाट २ जना खुला, २ जना महिला, १ जना दलित, १ जना युवा प्रतिनिधि छनोट हुनेछ । त्यसका लागि खुलामा ३ जना, महिलामा ४ जना, दलितमा २ जना, युवामा २ जना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । मतदान सकिए लगतै मतगणना सुरु हुने बताइएको छ ।
रुकुम पश्चिममा गुटगत प्रतिस्पर्धा नभई आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक विधि (निर्वाचन) अपनाइएको प्रदेश अध्यक्ष शाहले बताए ।
एमाले जुम्लाबाट ६ जनै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएका छन् । सदरमुकाम खलङ्गामा शनिवार आयोजित भेलाबाट खुलातर्फ शान्तिलाल महत र देवीलाल थापा चयन भएका छन् ।
त्यस्तै महिलातर्फ मेनका पछाई र शान्ता शाही चयन भएको एमाले कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष टेकराज पछाइले जानकारी दिए । उनका अनुसार युवातर्फ धिरज जैसी र दलिततर्फ रामबहादुर नेपाली सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन् ।
एमाले जाजरकोटबाट पनि १२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्विरोध भएका छन् । खुलातर्फ लालबहादुर महतारा, करवीर शाही, नरेन्द्र शाही, नारायण घर्ती र प्रेमबहादुर सिंह निर्विरोध भएका छन् ।
त्यस्तै महिलातर्फ तारा शाक्य, कुमारी थापा र सुनिता बोहरा निर्विरोध प्रतिनिधि चुनिएका छन् । दलित तर्फ गोपाल नेपाली, नवेन्द्र नेपाली र कौशिला कामी चयन भएकी छन् । युवा तर्फ विश्व विक्रम शाह निर्विरोध चयन भएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष शाहले जानकारी दिए ।
कुन जिल्लाबाट कति प्रतिनिधि छानिँदै छन् ?
कर्णाली प्रदेशबाट ११३ जना प्रतिनिधि छनोट हुँदैछन् । ४७ हजार संगठित सदस्य रहेको कर्णालीमा यो पटक ४० वर्ष मुनिका १३ जना युवाहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चयन भएको प्रदेश अध्यक्ष शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेशबाट १८ जना दलित, ३३ जना महिला र ४९ जना खुल्ला तथा अन्यबाट प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । मजदुर सङ्गठन जिफन्टबाट सात जना, प्रदेश पार्टी कमिटीबाट पाँच प्रतिनिधि छनोट भएका छन् ।
जिल्लागत प्रतिनिधिहरूमा सुर्खेत २१, दैलेख २०, सल्यान ८, रुकुम पश्चिम ६, जाजरकोट १२, डोल्पा ८, कालिकोट ८, जुम्ला, हुम्ला र मुगुबाट ६/६ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।
