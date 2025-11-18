एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन : गण्डकीमा खगराज र पृथ्वीसुब्बा गुटकै लडाइँ

१४ मंसिर, पोखरा । जेनजी आन्दोलनपछि नीति र नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आवाज पेचिलो बनिरहेका बेला एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीसमेत यथास्थितिमा उभिँदै केपी ओलीकै पक्षमा खुले । जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्यूत भएको दल नेकपा एमालेमा फेरि पनि ओलीकै नेतृत्व हुनुपर्ने मत पृथ्वीसुब्बा र खगराजको मिलेको छ ।
नेतृत्वमा केपी ओली भने पनि भूगोलमा भने पृथ्वीसुब्बा र खगराज गुटको टक्करकै कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमै घनचक्कर सिर्जना भएको छ । सर्वसम्मत बनाउने कसरत गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिम्मा दिइए पनि यी दुई गुटको टक्करकै कारण कास्कीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन नै आइतबार बिहानसम्म अनिर्णित बन्यो ।
मंसिर ७ गते एमाले प्रदेश कमिटीको बैठकमा पृथ्वीसुब्बा र खगराज दुबै ओलीकै नीति र नेतृत्व हुनुपर्ने भन्दै जेनजी आन्दोलनलाई अस्वीकारमात्रै गरेनन्, अब गुट नहुने घोषणासमेत गरेका थिए । तर, २०७३ सालपछि गण्डकीको भूगोलमा झ्यांगिएको पृथ्वीसुब्बा र खगराज गुट जेनजी आन्दोलनपछिको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि ठूलो लडाइँ देखिएको छ ।
भूगोलमा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा नेता-कार्यकर्तामा तीनखाले मत देखिएको छ ।
एउटा, नेतृत्वमा केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेल वा प्रदीप ज्ञवालीलगायत हुनुपर्छ भन्नेहरु छन् ।
दोस्रो, नेतृत्वमा केपी ओली र महासचिवमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुनुपर्छ भन्नेहरु ।
तेस्रो, नेता र नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेहरु ।
अहिले गण्डकीमा पहिलो र दोस्रो पक्षको गुटको लडाइँ पेचिलो बनेको छ भने नीति र नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरलाई दुबै मिलेर कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिएको नेताहरुले बताएका छन् ।
नेतृत्वमा केपी ओली भनिए पनि महासचिवमा पृथ्वीसुब्बा र फेरि शंकर पोखरेल नै दोहोरिए भने वा उनले इच्छाएका व्यक्ति प्रदीप ज्ञवालीलगायत आए भने मत विभाजन हुन्छ ।
शंकर वा प्रदीपको पक्षमा मत बलियो बनाउन खगराज समूहले कसरत गरिरहेको छ भने पृथ्वीसुब्बाले आफ्नो भूगोलमा बलियो पकड कायमै राख्न चाहन्छन् । त्यसैले नेतृत्वमा जोसुकैलाई हालोस् तर महासचिवमा चाहिँ आफ्नो भूगोलबाट मत बलियो बनोस् भन्ने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ समूहको कसरत छ । त्यसलाई रोक्न खगराज समूह सक्रिय छ ।
पृथ्वीसुब्बाकै पक्षबाट प्रतिनिधि बन्ने र फरक नेतृत्वमा मत हाल्ने दाउसमेत नेताहरुको छ । उनीहरुको भनाइ छ, ‘भूगोलमा हामी पृथ्वीसुब्बा भन्छौं केन्द्रमा फरक नेतृत्वका लागि मत हाल्न सक्छौं । अहिले नै बोल्यौं भने कमजोर पारिन सक्छ ।’
गण्डकीका १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ वटा क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि निर्वाचन भएको छ । मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, स्याङ्जालगायतका जिल्लामा सर्वसम्मत भएका छन् भने नवलपुर, तनहुँको एउटा क्षेत्र, लमजुङमा प्रतिनिधि छनोटका लागि मतदानमा गएको हो । मुस्ताङ र कास्कीमा सर्वसम्मतको कसरत भएको छ ।
पर्वतमा सर्वसम्मतको प्रयास गरिए पनि राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र पदम गिरी समूहको टक्कर छ । तिमिल्सिना समूहलाई पृथ्वीसुब्बा र गिरी समूहलाई खगराजले साथ दिन्छन् । पर्वतमा तिमिल्सिनालाई रोक्ने प्रयास गरिएको नेताहरुको भनाइ छ ।
कास्कीमा सर्वसम्मतको प्रयास गरिएको भए पनि पृथ्वीसुब्बा र खगराज गुटको प्रतिष्ठाको लडाइँकै कारण अहिलेसम्म सबै क्षेत्रको टुंगो लागिसकेको छैन भने टुंगो लागिहाले पनि विवादित हुने देखिएको छ ।
कास्कीमा पृथ्वीसुब्बा समूहबाट पोलिटब्युरो केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्मा र खगराजबीच भाग नमिल्दा १३ गते मध्यराजसम्म पनि अनिर्णित बन्न पुग्यो । ३ वटा क्षेत्र रहेको कास्कीमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सर्वसम्मतिका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
‘कास्कीलगायत ढिला भएका केही जिल्लामा पृथ्वीसुब्बा र खगराज गुटको भागबण्डा नमिलेका कारण ढिलाइ भएको हो,’ एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘यो दुईको गुटको प्रतिस्पर्धाले कास्कीलगायत गण्डकीमा एमालेलाई नै कमजोर बनाउँदै छ ।’
एमालेमा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहको गुट हुँदा सधैं ओली पक्षको दबदबा थियो र नेपाल पक्षले आफूहरुमाथि अन्याय भएको बताउँथे । अहिले नेपालले एमाले छोडेर छुट्टै पार्टी खोलेपछि नेतृत्वमा ओलीकै पक्षमा गण्डकी बलियो हुने देखिएको छ भने ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेलाई प्रतिनिधि चयनमै रोक्ने प्रयास गरिएको थियो तर ठूलो संख्या आउने नेताहरुको दाबी छ ।
कास्की क्षेत्र नम्बर १ खगराजसहित चुडामणि जंगली र बालकृष्ण काउचामगर छन् भने क्षेत्र नम्बर २ मा कृष्ण थापा, भीम कार्की, मञ्जुदेवी गुरुङ र क्षेत्र नम्बर ३ मा जगत विक, मीना गुरुङ र राजीव पहारीलाई सर्वसम्मत चयनका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, गुटको लडाईँका कारण बिलम्ब भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
केन्द्रीय समितिले शनिबार नै टुंगो लगाइसकेको तर जिल्लाले विवाद र विरोध एकसाथ हुनसक्ने भएकाले सार्वजनिक नगरेको नेताहरुको भनाइ छ । एमाले जिल्ला सचिव दर्शन लामाका अनुसार अधिकांश सर्वसम्मत भइसकेको छ र आजै सार्वजनिक हुने छ । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा भएको गुटबन्दी र निषेधले धेरै नेताहरु पाखा पर्न सक्ने चित्र कास्कीमा देखिएको नेताहरुको भनाइ छ ।
गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बाले एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अधिकारको लडाइँको अग्रभागमा देखिएका थिए । कास्की हुँदै गण्डकी प्रदेशमै खगराज समूहलाई कमजोर पार्दै ओलीलाई चुनौती दिएका पृथ्वीसुब्बा बलियो देखिएका थिए । एमाले गण्डकी प्रदेशको चुनावमा पनि उनले शक्तिको सन्देश दिएका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनमा ओली नेतृत्वकै सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा पनि आलोचनाको केन्द्रमा पुगे ।
नीति र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएलान् भन्ने नेता कार्यकर्तालाईसमेत ओलीकै पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै यथास्थितिमै रहे । उनले ओली समूहबाटै महासचिव ताकिरहेका छन् । ओलीकै नेतृत्वमा पृथ्वीसुब्बा र खगराज एकै ठाउँमा उभिए पनि भूगोलमा भने प्रतिष्ठाको लडाइँ कायमै छ । जुन लडाइँ जेनजी आन्दोलनपछिको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि प्रस्ट रुपमा सतहमा देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4