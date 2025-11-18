+
एमाले सल्यानमा विवाद : होटेलको कोठाबाट प्रतिनिधि छानिएको आरोप

एमालेकै एउटा समूहले विधि र प्रक्रिया मिचेर होटेलको बन्द कोठाबाट एकलौटी ढङ्गले प्रतिनिधि छनोट गरेको आरोप लागेको छ । एमाले सल्यान जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले भने सर्वसम्मत तरिकाले नै प्रतिनिधि छनोट गरिएको दाबी गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते ९:०४
एमाले सल्यान जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर सेन

१४ मंसिर, सुर्खेत । नेकपा एमाले सल्यानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । एमालेकै एउटा समूहले विधि र प्रक्रिया मिचेर होटेलको बन्द कोठाबाट एकलौटी ढङ्गले प्रतिनिधि छनोट गरेको आरोप लागेको छ ।

सल्यान एमाले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गुलाबजंग शाहको गृह जिल्ला समेत हो । अध्यक्ष शाहले नै  गृह जिल्लामा आफू निकट व्यक्तिहरूलाई मात्रै अगाडी सारेको केही सङ्गठित सदस्यहरूको आरोप छ । एमाले सल्यानले शनिवार ८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम सर्वसम्मत चयन गरेको थियो ।

जसमा खुल्ला संस्थापन पक्षबाट भीमबहादुर सेन (जिल्ला अध्यक्ष), ओजबहादुर बुढाथोकी (उपाध्यक्ष),  लालबहादुर रावत, घनश्याम शर्मा प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । यस्तै, महिलातर्फ पुष्पाकुमारी बुढाथोकी (सचिव) र सनसिल्ला वली (डिसी), ४० वर्षमुनिको युवा तर्फबाट गणेशमान सिंह (उपसचिव) र दलिततर्फ भिउसेन नेपाली प्रतिनिधि छनोट भएका छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका सबै नेताहरू जिल्लामा पार्टीको संस्थापन पक्षधर हुन् । जसमा धेरैजसो वर्तमान पदाधिकारी नै रहेका छन् । यसअघि पार्टीको जिल्लाको अधिवेशनमा भीमबहादुर सेनको विरुद्ध लडेकाहरूलाई प्रतिनिधि छनोटको छलफलमै समावेश नगरेको आरोप अर्को पक्षको आरोप छ ।

असन्तुष्ट पक्षले सदरमुकामको एक होटेलको बन्द कोठामा बसेर एकलौटी रूपमा तयार पारेको प्रतिनिधिको सूचीले चार हजार सङ्गठित सदस्यहरूको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएको छ । असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा एमाले सल्यानका सङ्गठित सदस्य घनश्याम पुनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीलाई ‘सङ्गठन र कार्यकर्तामाथिको खुला हमला’ भनेका छन् ।

‘कुनै विधि र मापदण्डविना पदाधिकारीको तोक आदेशका भरमा डमी निर्वाचन समिति बनाएर फर्जी कागजात तयार पारी प्रतिनिधि छनोट गरिनु लोकतन्त्रको उपहास हो’ पुनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पारदर्शिता, समयसीमा र केन्द्रीय निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन ।’

केन्द्रीय सङ्गठन विभागले ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्न स्पष्ट पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ । तर सल्यानमा भने कुनै सूचना, भेला वा बैठक नै नगरी गुपचुप रूपमा प्रतिनिधि चयन गरेको आरोप लागेको छ ।

सङ्गठित सदस्य पुनले उक्त छनोट प्रक्रिया अवैध भएकाले रद्द गर्न समेत माग गरेका छन् । उनले चार बुँदे माग पनि विज्ञप्तिमार्फत अघि सारेका छन् । जसमा केन्द्रीय निर्देशनअनुसार मतदाता–सूची प्रकाशित गरी कार्यकर्ताको सहभागितासहित पुन: निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने, सङ्गठन विरोधी गोप्य सौदाबाजीमा संलग्नहरूलाई पार्टी विधानअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै सल्यानमा सङ्गठनात्मक पद्धति र अन्तर–पार्टी लोकतन्त्र पुन: स्थापना गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पुनको माग छ ।

एमाले सल्यानका जिल्ला अध्यक्ष निमबहादुर सेनले भने सर्वसम्मत तरिकाले नै प्रतिनिधि छनोट गरिएको दाबी गरे । ‘हामीले सर्वसम्मत तरिकाले नै प्रतिनिधि छनोट गरेका छौँ । सबैको चित्त बुझाउन त सकिँदैन । केही चित्त नबुझेका साथीहरूले असन्तुष्टि पोख्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

