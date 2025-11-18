एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कोशी प्रदेशका २ सांसद पराजित

१४ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमालेको आसन्न ११औं महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका दुई प्रदेश सांसद नै पराजित भएका छन् । सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट कोशी प्रदेश सभाका सांसद पराजित भएका हुन् ।
कोशी प्रदेश सांसद रहेका रमेशकुमार बस्नेत र विजयकुमार राई पराजित भए । उनीहरु संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवार थिए ।
प्रदेश सांसद बस्नेतले ३७६ र राईले ३९१ मत पाएका छन् । खुल्लातर्फ आसाराम चौधरी, जयकुमार राई र मुरारी सुवेदी निवार्चित भएका छन् । सुवेदीले ७९६, राईले ७७६ र चौधरीले ६७४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
महिलातर्फ २ जनाको कोटामा सीता भण्डारी पौडेल ७६६ मत र सुशीला पहाडी ढकाल ७१५ मतसहित निवार्चित भएका छन् ।
युवातर्फ दिवस वान्तवा राई ८८६ मतले निवार्चित भएका छन् । युवातर्फ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनाल र पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यका स्वकीयसचिव अनिल राजधामी पनि उम्मेदवार थिए ।
एमाले धरान नगर कमिटी स्रोतका अनुसार निर्वाचितमध्ये मुरारी सुवेदीबाहेक अन्य इतर पक्षका हुन् ।
