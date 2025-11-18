+
कोशी प्रदेश सभा सचिवमा सुदर्शन खड्काको नाम सिफारिस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १२:५४

२६ कात्तिक, विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको सचिवमा सुदर्शन खड्काको नाम सिफारिस भएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सहमतिमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले खड्काको नाम प्रदेशसभा सचिवमा सिफारिस गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि तत्कालीन सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि रिक्त रहेको स्थानमा खड्काको नाम सिफारिस भएको हो । खड्का संघीय संसदबाट अवकास पाएका सचिव हुन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालका अनुसार प्रदेश सभा सचिवको शपथग्रहण आज दिउँसो ३ बजे गर्ने तयारी छ । उनका अनुसार सचिवालयको नयाँ भवन कृषि बजारमा शपथग्रहण हुनेछ ।

खड्का संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरे निकट हुन् ।

कोशी प्रदेश
