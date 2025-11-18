एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनमा प्रदेश सांसद मल्ल पराजित

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्न रुकुम पश्चिममा भएको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तुलसा मल्ल पराजित भएकी छन् ।
महिला तर्फबाट कौशिला केसी र हिमकुमारी केसी विजयी हुँदा मल्ल पराजित भएकी हुन् ।
अन्तिम मत परिणाम अनुसार कौशिलाले २०४ र हिमकुमारीले २०३ मत पाए । प्रदेश सभा सदस्य मल्लको पक्षमा १११ मत मात्र खस्यो । ११६ मत पाएकी डण्डी कार्की पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन सकिनन् ।
खुलातर्फबाट नन्दराम देवकोटा र दिनेश चन्द विजयी हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिए । देवकोटाले २८१ र चन्दले २५४ मत पाए । खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका टंक प्रसाद ओली १२२ मतसहित पराजित भए ।
दलिततर्फबाट शसिराम नेपाली र युवातर्फ प्रकाश खड्का विजयी भए ।
रुकुम पूर्वबाट भने नन्दलाल शर्मा, बागलाल बुढामगर, भावना बुढाथोकी, गोपाल प्रसाद सुनार र लिलामणि गौतम (युवा) प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
