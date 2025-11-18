गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव : नेपालमा पनि टेक्ने ठाउँ राख्नुस्

१४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालमा भएको सम्पती बेचबिखन गरेर नलैजान आग्रह गरेकी छन् ।
आइतबार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले नेपालमा आफ्नो सम्पती सुरक्षित राख्न आग्रह गरेकी हुन् ।
‘जो विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपालमा एउटा आफ्नो स्थान चाहिँ राख्नुपर्छ, यहाँ मेटाउनु हुँदैन । चाहे एउटा फ्ल्याट नै किन नहोस् । एउटा राख्नुपर्छ, आफ्नो टेक्ने ठाउँ,’ उनले भनिन् ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा नहेरेको बताउँदै उनले विदेशमा रहेका नेपालीको सम्पतीको सुरक्षा सरकारले गर्ने बताइन् ।
उद्दले हाल विश्वभर बाहिरका मान्छेलाई बस्न नदिने खालको चलन चलेको उल्लेख गर्दै नेपालमा एउटा कोठा मात्रै भए पनि सुरक्षित राख्न आग्रह गरिन् ।
उनले सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूका समस्या विस्तारै सम्बोधन हुँदै जाने बताइन् ।
गैरआवासीय नेपालीहरूले विगतमा पनि सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि लगानी गर्न आग्रह गरिन् ।
उनले गैरआवासीय नेपाली संघको एकताले नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई एकता गर्नुपर्ने सन्देश दिएको बताइन् ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा विभाजन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले विभाजनले कसैलाई पनि राम्रो नगर्ने बताइन् ।
