‘वन पिस’ गायिकाको कन्सर्टलाई चीनले बीचमै रोक्यो, जापानी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

- चीन र जापानबीच कूटनीतिक तनावका कारण चीनमा जापानी फिल्म र सांगीतिक कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्।
- एनिमे ‘वन पिस’ की गायिका माकी ओत्सुकीको सांघाई कन्सर्ट प्रस्तुति बीचमै रोकिएको छ।
- जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको ताइवानमाथिको टिप्पणीपछि बेइजिङ र टोकियोबीच सम्बन्ध चिसिएको छ।
बेइजिङ । चीन र जापानबीचको कूटनीतिक तनाव चुलिँदै जाँदा यसको असर मनोरञ्जन क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको छ । चीनमा जापानी फिल्मको प्रदर्शन रोक्न सुरु भैसकेको छ ।
यसबीच, लोकप्रिय एनिमे ‘वन पिस’ की गायिका माकी ओत्सुकीको सांघाई कन्सर्टलाई प्रस्तुतिको बीचमै रोकिएको छ । द्विपक्षीय कूटनीतिक विवादको बीचमा चीनमा जापानी कलाकार संलग्न कार्यक्रममा पछिल्लो अवरोध हो ।
ओत्सुकीले चिनियाँ शहरमा हुने ‘बन्दाई नामको महोत्सव २०२५’ मा शुक्रबारदेखि दुई दिनसम्म प्रस्तुति दिने तालिका थियो ।
उनको व्यवस्थापन टिमका अनुसार, ओत्सुकीले शुक्रबार ‘जरुरी परिस्थितिका कारण अचानक आफ्नो प्रस्तुति रोक्नुपर्यो’, यद्यपि उनी प्रस्तुतिको बीच भागमा थिइन् । उनको टिमले शनिबार वेबसाइटमार्फत यसबारे जानकारी दिएको छ ।
घटनालाई कैद गरिएको युट्युब भिडियोमा ओत्सुकीले गीतको क्रममा दर्शकलाई माइक्रोफोन दिइरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा सामूहिक रूपमा गीत गाउन सकियोस् । प्रस्तुतिको बीचमा, स्टेजको बत्ती अचानक निभ्छ र संगीत बन्द हुन्छ ।
कार्यक्रम आयोजक भएको अनुमान गरिएका दुई कर्मचारी सदस्य त्यसपछि मञ्चमा हतारिएर ओत्सुकीसँग कुरा गर्छन् । उनी स्तब्ध देखिन्छन् ।
This is legitimately JAW DROPPING. I’m stunned by this.
Yesterday Chinese state censors cut off a famous Japanese singer mid-performance in Shanghai. They targeted this singer Maki Otsuki for humiliation purely because she was Japanese.
They cut the stage lighting and music… pic.twitter.com/swxeAFKxFh
— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) November 29, 2025
एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रमा भएका सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द हुने क्रम जारी रहँदा यो पछिल्लो घटना थियो ।
जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानमाथिको कुनै पनि आक्रमणमा टोकियोले सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्ने सुझाव दिएको टिप्पणीपछि यस महिना बेइजिङ र टोकियोबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ ।
ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा भएको दाबी गर्ने र उक्त टापु कब्जा गर्न बल प्रयोग गर्ने कुरालाई अस्वीकार नगर्ने चीनले ताकाइचीको टिप्पणीप्रति आक्रोशित प्रतिक्रिया जनाएको छ । यो घटनाक्रममा टोकियोका राजदूतलाई बोलाएर चिनियाँ नागरिकलाई जापान यात्रा नगर्न सल्लाह दिएको छ ।
बन्दाई नामक महोत्सव २०२५ आइतबारसम्म हुने तय भएको थियो, तर आयोजकले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वीच्याटमार्फत विभिन्न कारणलाई विचार गरिएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
शनिबार सोही कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने तय भएको लोकप्रिय जापानी गर्ल आइडल समूह मोमोइरो क्लोभर जेड पनि प्रभावित भएको बताइएको छ ।
चीनमा प्रदर्शन रद्द गर्न बाध्य भएका अन्य कलाकार र कार्यक्रममा पप गायक अयुमी हमासाकी र ज्याज पियानोवादक हिरोमी उहेहारा समावेश छन् ।
“म अझै पनि दृढ विश्वास गर्छु कि मनोरञ्जन हामीलाई जोड्ने पुल हुनुपर्छ, र म त्यो पुलको निर्माता हुनुपर्छ,’ हमासाकीले आफ्नो निर्धारित प्रदर्शनको एक दिन अघि शुक्रबार घोषणा गरिएको आफ्नो सांघाई भ्रमण रद्द भएपछि आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिन् ।
