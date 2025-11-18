एकतामा आउने नेताहरू व्यवस्थापन गर्न रास्वपाले बनायो फेडरल लिडरसिप फोरम

१४ गते, काठमाडौं । एकतामा आउने नेताहरू व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) फेडरल लिडरसिप फोरम (संघीय नेतृत्व मञ्च) बनाएको छ ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार यही १२ मंसिरमा साँझ रास्वपाको विशेष बैठक (भर्चुअल) बसेको थियो । जसबाट संघय नेतृत्व मञ्च स्थापनाको निर्णय अनुमोदित भएको थियो ।
असल शासन र समुन्नतिसँग सरोकार राख्ने सबै सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूसँग मुद्दागत र सांगठनिक सहकार्यका पृथक विधिहरु अवलम्बन गर्दै संवाद प्रकृयालाई घनिभूत बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘उच्च संवाद समिति’लाई केन्द्रीय समितिले यही ३ मंसिरमा निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशन अनुरूप पार्टी सचिवालयले संघीय नेतृत्व मञ्च गठनको प्रस्ताव गरेको थियो जसलाई विशेष बैठकले अनुमोदित गरेको हो ।
नेताहरूका एकता प्रक्रियामा आउने नेताहरू व्यवस्थापन गर्न फेडरल लिडरसिप फोरम बनाइएको हो ।
आज मात्रै रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकीकरण हुँदैछ । राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो २ बजेका लागि एकता घोषणासभा आयोजना गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4