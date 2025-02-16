+
रास्वपा र विवेकशीलबीच एकीकरणका लागि भोलि एकता घोषणा सभा हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १५:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीबीच आइतबार राष्ट्रियसभा गृहमा एकता घोषणा सभा आयोजना हुने भएको छ।
  • रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले एकता घोषणा सभाको समय दिउँसो २ बजे तय भएको जानकारी दिनुभयो।
  • रास्वपाको भर्चुअल केन्द्रीय समितिको बैठकले विवेकशील पार्टीसँग एकीकरण प्रस्ताव सहर्ष स्वागत गर्दै एकता सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

१३ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीच आइतबार एकता हुने भएको छ ।

पार्टी एकताका लागि आइतबार एकता घोषणा सभा राखिएको छ ।

आइतबार दिउँसो २ बजे राष्ट्रियसभा गृहमा एकता घोषणा सभा आयोजना गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

शुक्रबार साँझ बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक (भर्चुअल) ले विवेकशील पार्टीसँग एकीकरण गर्ने प्रस्ताव सहर्ष स्वागत गर्दै एकता घोषणासभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रास्वपा विवेकशील
Hot Properties

कस्तो छ रास्वपा र विवेकशील साझाको एकता मोडल ?

रास्वपा प्रवेश गर्दै पूर्वएआईजी पोखरेलले भने- रविमाथि अन्याय भएको छ, त्यसविरुद्ध लड्न आएको हुँ

रास्वपा र विवेकशील साझाको एकता घोषणासभा आइतबार

रास्वपा र विवेकशील साझाबीच एकता हुँदै

रास्वपाले प्रजापरिषद् र विवेकशीलबाट के नसिक्ने ?

निर्वाचन केन्द्रित कामका लागि रास्वपाले ७६ जिल्लामा प्रतिनिधि खटायो

