+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाले भन्यो– उम्मेदवार हुँ भन्दै आफूखुसी प्रचार नगर्नू

‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभई कुनै क्षेत्रको उम्मेदवारसम्बन्धी अपुष्ट टिप्पणी नगर्न अनुरोध छ– संयोजक विपिनकुमार आचार्यले भनेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते ११:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ।
  • उम्मेदवार छनोट समितिका संयोजक विपिनकुमार आचार्यले पत्र जारी गरी पार्टीले पारित गरेको आधिकारिक रूपरेखा र विधिअनुसार मात्र उम्मेदवार छनोट हुने स्पष्ट पारेका छन्।
  • रास्वपाले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का लागि मात्रै औपचारिक रूपमा उम्मेदवार चयन भएको र अन्य क्षेत्रका लागि कुनै टुंगो नलागेको बताएको छ।

१६ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनको उम्मेदवारीका विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।

उम्मेदवारको आकांक्षी रहेको, उम्मेदवारी घोषणा गरेको, आफ्नो उम्मेदवारी पक्का भइसकेकोजस्ता टिप्पणी नगर्न रास्वपाले निर्देशन दिएको हो ।

उम्मेदवार छनोट समितिका संयोजक विपिनकुमार आचार्यले एक पत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका छन् ।

पत्रमा रास्वपाका विभिन्न तहका नेता तथा सदस्यहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा आफू उम्मेदवार हुने, उम्मेदवारको आकांक्षी रहेको, उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको वा उम्मेदवार दाबी गर्ने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएको पाइएको भन्दै यो विषयमा उम्मेदवार छनोट समितिको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारको छनोट पार्टीले पारित गरेको आधिकारिक रूपरेखा र विधिअनुसार मात्र हुने स्पष्ट नीति रहेको पत्रमा स्मरण गराइएको छ । सोही प्रक्रिया अनुरूप रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का लागि मात्रै औपचारिक रूपमा उम्मेदवार चयन भएको पनि रास्वपाले जनाएको छ ।

यसबाहेक अन्य कुनै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि हालसम्म पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार टुंगो लागेको छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन आग्रह गरिएको छ ।

‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभइसकेको अवस्थामा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारसम्बन्धी भ्रामक, अपुष्ट वा अफवाह फैलिने खालका वक्तव्य, प्रचार–प्रसार वा गतिविधि नगर्न–नगराउन सम्पूर्ण नेता, सदस्य, संरचना तथा शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाप्रति पूर्ण विश्वास राखी पार्टी अनुशासन, सामूहिक निर्णय र स्वस्थ राजनीतिक संस्कारको सम्मान गर्दै अघि बढ्न संयोजक आचार्यले अपिल गरेका छन् ।

रास्वपाले उम्मेदवार चयनका लागि सहमहामन्त्रीआचार्यको नेतृत्वमा विधि बनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विश्वराज पोखरेलले ओखलुढुङ्गा र पर्यपटन बोर्डका पूर्व प्रमुख धनञ्जय रेग्मीले स्याङ्जा–१ मा चुनावी प्रचार सुरु गरिसकेका छन् । दुवै जना रास्वपामा नवप्रवेशी हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा विपिनकुमार आचार्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कमजोर ठहर गर्दै रास्वपाले गर्‍यो कीर्तिपुर नगर समिति भंग

कमजोर ठहर गर्दै रास्वपाले गर्‍यो कीर्तिपुर नगर समिति भंग
रास्वपाका सबै प्रदेश इन्चार्जहरू जिम्मेवारी मुक्त

रास्वपाका सबै प्रदेश इन्चार्जहरू जिम्मेवारी मुक्त
वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन रास्वपाको आह्वान

वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन रास्वपाको आह्वान
पार्टी छाडेका परियारलाई रास्वपा प्रवक्ताले भने– नयाँ यात्राको शुभकामना

पार्टी छाडेका परियारलाई रास्वपा प्रवक्ताले भने– नयाँ यात्राको शुभकामना
रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटीले त्यागे पार्टी सदस्यता

रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटीले त्यागे पार्टी सदस्यता
पुकार बमको दाबी : ‘नयाँ शक्ति नमिले कुलमान घिसिङ लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नसक्छ’

पुकार बमको दाबी : ‘नयाँ शक्ति नमिले कुलमान घिसिङ लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नसक्छ’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित