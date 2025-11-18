+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
चितवन राइनोज 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

चितवन राइनोज 2025

0/0
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
चितवन राइनोज 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन रास्वपाको आह्वान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १० गते ११:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।
  • पार्टीको केन्द्रीय समितिले २०८२ मंसिर ३ मा संवाद प्रगतिको आधारमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • कीर्तिपुर नगर समिति पार्टी विधानको धारा ७० बमोजिम विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१० मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सबै वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन रास्वपाको आह्वान गरेको छ ।

रास्वपाको सचिवालय बैठकले यस्तो आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । सचिवालय बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र व्यक्तिहरूसँग भएको संवाद प्रगति सम्बन्धमा उच्च संवाद समितिको तर्फबाट ब्रिफिङ भएको थियो ।

त्यसआधारमा सम्भाव्य राजनीतिक ध्रुवीकरण र सहकार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिको यही ३ मंसिरमा बसेको बैठकको निर्देशानुसार सबै वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकजुट बनाउनेगरी अघि बढ्न सचिवालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

‘सुशासन र द्रूत विकासप्रति समर्पित सबै वैकल्पिक शक्तिहरू मुलुकको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सामूहिक सामर्थ्य बनाउन एकजुट हुन आह्वान गर्ने निर्णय गरियो’ बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

बुर्लाकोटीका अनुसार यी लगायतका पाँचवटा निर्णय भएको छ ।

१. विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र व्यक्तिहरूसँग भएको संवाद प्रगति सम्बन्धमा उच्च संवाद समितिको तर्फबाट ब्रिफिङ भयो। सम्भाव्य राजनीतिक ध्रुवीकरण र सहकार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन केन्द्रीय समितिको २०८२ मङ्सिर ३ गते बसेको बैठकको निर्देशानुसार अघि बढ्न सचिवालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरियो। सुशासन र द्रूत विकासप्रति समर्पित सबै वैकल्पिक शक्तिहरू मुलुकको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सामूहिक सामर्थ्य बनाउन एकजुट हुन आह्वान गर्ने निर्णय गरियो।

२. पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगमा रहेको रिक्त पदपूर्तिका लागि केन्द्रीय समिति सदस्यहरूबाट योग्य पात्रहरूको नाम सिफारिसका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।

३. प्रदेश इन्चार्जको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका सचिवालय सदस्यहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र प्रदेश इन्चार्जको भूमिका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तोक्ने निर्णय गरियो।

४. सबै पालिकामा पार्टीको र्यापिड एक्सन टिम गठन गर्ने र सोका लागि प्रदेश एवं जिल्ला संगठनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो।

५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी विधानको धारा ७० बमोजिम कीर्तिपुर नगर समिति विघटन गर्ने निर्णय गरियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कमजोर ठहर गर्दै रास्वपाले गर्‍यो कीर्तिपुर नगर समिति भंग

कमजोर ठहर गर्दै रास्वपाले गर्‍यो कीर्तिपुर नगर समिति भंग
रास्वपाका सबै प्रदेश इन्चार्जहरू जिम्मेवारी मुक्त

रास्वपाका सबै प्रदेश इन्चार्जहरू जिम्मेवारी मुक्त
पार्टी छाडेका परियारलाई रास्वपा प्रवक्ताले भने– नयाँ यात्राको शुभकामना

पार्टी छाडेका परियारलाई रास्वपा प्रवक्ताले भने– नयाँ यात्राको शुभकामना
रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटीले त्यागे पार्टी सदस्यता

रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटीले त्यागे पार्टी सदस्यता
पुकार बमको दाबी : ‘नयाँ शक्ति नमिले कुलमान घिसिङ लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नसक्छ’

पुकार बमको दाबी : ‘नयाँ शक्ति नमिले कुलमान घिसिङ लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नसक्छ’
लुम्बिनीबाट उठ्यो रास्वपा पुनर्गठनको माग

लुम्बिनीबाट उठ्यो रास्वपा पुनर्गठनको माग

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित