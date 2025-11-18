News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कीर्तिपुर नगर समिति कमजोर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका कारण विघटन गरेको छ।
- कीर्तिपुर नगर समितिको नेतृत्व जयराम कार्कीले गरेका थिए र पार्टीले यहाँ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
- कीर्तिपुरका स्थानीय रास्वपा सभापति प्रदीप बिष्टले कार्कीलाई निष्क्रिय र पार्टी बैठकहरूमा अनुपस्थित रहेको बताएका छन्।
१० मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कीर्तिपुर नगर समिति भंग गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले कीर्तिपुर नगर समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कीर्तिपुर नगर समितिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कमजोर रहेको ठहरसहित विघटन गरेको रास्वपाले जनाएको छ ।
कीर्तिपुरमा जयराम कार्कीको नेतृत्वमा नगर समिति थियो । कीर्तिपुरको उपनिर्वाचनमा कार्की रास्वपाबाट मेयर उम्मेवारका आकांक्षी थिए । तर, पार्टीले यहाँ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय लिएको थियो ।
कीर्तिपुरकै स्थानीय एवं रास्वपाका काठमाडौं सभापति प्रदीप बिष्टले नगर सभापति कार्की निष्क्रिय जस्तै रहेको र पार्टी बैठकहरूमा पनि उपस्थित नहुने गरेको बताए । विष्टले भने, ‘उहाँको बारेमा केन्द्रलाई री अलि पहिले नै जानकारी गराइएको थियो ।’
