+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राज्यका हरेक तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता होस् : रास्वपा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १७ गते ११:५८

१७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राज्यका हरेक तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताएको छ ।

३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानले अपाङ्‍गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा विभेदरहित आर्थिक रुपले समान, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अपाङ्‍गताको आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गर्दै उनीहरूलाई पनि अन्य नागरिक सरह राज्यका निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने संविधानको मर्म भएको उल्लेख गर्दै अर्यालले भनेका छन्, ‘तर, व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ ।’

यसमा सुधार गर्दै राज्यका हरेक तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्नेमा रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालको जोड रहेको छ । उनी लेख्छन्, ‘हामी चाहन्छौं– राज्यका हरेक नीति–निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता होस् ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा उनीहरूको सहज पहुँच स्थापित गर्न र उनीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न पार्टी सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि भएको छ । विशेष गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत् अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाले भन्यो– उम्मेदवार हुँ भन्दै आफूखुसी प्रचार नगर्नू

रास्वपाले भन्यो– उम्मेदवार हुँ भन्दै आफूखुसी प्रचार नगर्नू
‘विवेकशीलले मतविद्रोह सुरू गरेको थियो, रास्वपाले मतक्रान्ति गर्नेछ’

‘विवेकशीलले मतविद्रोह सुरू गरेको थियो, रास्वपाले मतक्रान्ति गर्नेछ’
वैकल्पिक राजनीतिमा बग्रेल्ती दल, रास्वपा बन्ला मूलधार ?

वैकल्पिक राजनीतिमा बग्रेल्ती दल, रास्वपा बन्ला मूलधार ?
मन जित्ने विवेकशील र मत जित्ने रास्वपा जोड्यो एकता सभाले

मन जित्ने विवेकशील र मत जित्ने रास्वपा जोड्यो एकता सभाले
महाधिवेशनसम्म विवेकशील साझाका नेताहरूलाई रास्वपाले संघीय नेतृत्व मञ्चमा मनोनीत गर्ने

महाधिवेशनसम्म विवेकशील साझाका नेताहरूलाई रास्वपाले संघीय नेतृत्व मञ्चमा मनोनीत गर्ने
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा (तस्वीरहरू)

रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित