+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

152/10 (20)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

165/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Kathmandu Gorkhas won by 13 runs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

152/10(20)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

165/8(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
152/10 (20)
VS
Kathmandu Gorkhas won by 13 runs
Won काठमान्डु गोर्खाज 2025
165/8 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

अब नासाले चन्द्रमामा पठाइदिनेछ तपाईंको नाम, यसरी गर्नुहोस् नाम दर्ता  

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १५:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नासाले आर्टेमिस–२ मिसन अन्तर्गत आफ्नो नाम चन्द्रमाको कक्षसम्म पठाउन अनलाइन दर्ता गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
  • आर्टेमिस–२ मिसनमा चार अन्तरिक्षयात्रीले ५ फेब्रुअरी २०२६ मा ओरायन अन्तरिक्षयानमार्फत चन्द्रमाको कक्षमा १० दिन यात्रा गर्नेछन्।
  • नासाको दीर्घकालीन लक्ष्य मानवलाई मंगल ग्रहसम्म पुर्‍याउनु हो र चन्द्रमा त्यस यात्राको अभ्यास मैदान मानिएको छ।

यदि तपाईं आकाशतर्फ हेर्दा चन्द्रमामा हराइरहनुहुन्छ, अन्तरिक्षका रहस्य कल्पेर रोमाञ्चित बन्नुहुन्छ र खगोल विज्ञानप्रति जिज्ञासु हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि विशेष खुसीको खबर छ ।

अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले एउटा यस्तो अवसर दिएको छ, जहाँ तपाईं भौतिक रूपमा अन्तरिक्षको यात्रा नगरी आफ्नो नाम भने चन्द्रमाको कक्षसम्म पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ ।

नासाले आफ्नो बहुप्रतीक्षित आर्टेमिस–२ मिसन अन्तर्गत आम सर्वसाधारणका लागि यस्तो अनौठो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुने जो-कोहीले आफ्नो नाम अनलाइन दर्ता गरी नासाको अन्तरिक्षयानसँगै चन्द्रमासम्म पठाउन सक्नेछन् ।

चन्द्रमासम्म नाम कसरी पुग्छ?

नासाका अनुसार दर्ता गरिएका सबै नामहरू एउटा डिजिटल मेमोरी कार्डमा सुरक्षित गरिनेछ । त्यो कार्ड ओरायन अन्तरिक्षयानमा राखिने छ र आर्टेमिस–२ मिसनसँगै चन्द्रमाको कक्षसम्म पुग्नेछ । यसरी सहभागीको नाम एउटा ऐतिहासिक अन्तरीक्ष यात्राको हिस्सा बन्न पाउनेछ ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने यस कार्यक्रममा सहभागी हुन कुनै शुल्क लाग्दैन । दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि नासाले सहभागीलाई डिजिटल ‘बोर्डिङ पास’ समेत प्रदान गर्नेछ, जसलाई सम्झनाका रूपमा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

कसरी सहभागी हुने ?

यदि तपाईं पनि आफ्नो नाम चन्द्रमासम्म पठाउन चाहनुहुन्छ भने अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । यो प्रक्रिया सरल छ र केही मिनेटमै पूरा हुन्छ ।

विज्ञान प्रेमीका लागि ऐतिहासिक अवसर

यो कार्यक्रम केवल नाम पठाउने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन कि नासाको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी चन्द्रमा परियोजनामा जनताको सहभागिताको प्रतीक हो । विज्ञानलाई केवल प्रयोगशालाको सीमामा नराखी आम मानिससम्म जोड्ने नासाको प्रयास यसबाट प्रष्ट देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तरिक्ष अनुसन्धान पुन: विश्वकै ठूलो प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ । अमेरिका, चीन, रुस, भारत जस्ता मुलुक चन्द्रमा र मंगल अभियानमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा नासाको आर्टेमिस कार्यक्रम मानव जातिलाई पुन: चन्द्रमामा पुगाउने मात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा मंगल ग्रहसम्म पुग्ने आधार तयार गर्ने अभियानको रूपमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

आर्टेमिस–२ के हो ?

आर्टेमिस–२ नासाको चन्द्रमा अभियानको दोस्रो मानवयुक्त चरण हो । यस मिसन अन्तर्गत ओरायन अन्तरिक्षयानलाई आगामी ५ फेब्रुअरी २०२६ मा प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस यात्रामा चारजना अन्तरिक्षयात्री सहभागी हुनेछन् । जसमा क्रिस्टिना कोच, रिड वाइजम्यान, विक्टर ग्लोभर र जेरेमी ह्यान्सेन रहनेछन् ।

यी अन्तरिक्षयात्रीहरूले करिब १० दिन चन्द्रमाको कक्षमा परिक्रमा गर्नेछन् । यस अवधिमा अन्तरिक्षयानका सबै प्रणालीहरूको गम्भीर परीक्षण हुनेछ, जसले भविष्यको मानव अवतरणका लागि प्रविधिक तयारी सुनिश्चित गर्नेछ ।

मंगल ग्रहसम्मको सपना

आर्टेमिस अभियान केवल चन्द्रमासम्म सीमित छैन । नासाको दीर्घकालीन लक्ष्य मानवलाई मंगल ग्रहसम्म पुर्‍याउनु  हो। चन्द्रमा त्यस यात्राको अभ्यास मैदान जस्तै मानिन्छ जहाँ प्राविधिक चुनौती, अन्तरिक्षमा लामो समय बस्ने अनुभव र स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा परीक्षण गरिन्छ ।

-एजेन्सी

अन्तरिक्ष चन्द्रमा नासा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अन्तरिक्ष पठाइएका ४ मुसा पृथ्वीमा फर्किए, के थियो चीनको योजना ?

अन्तरिक्ष पठाइएका ४ मुसा पृथ्वीमा फर्किए, के थियो चीनको योजना ?
अन्तरिक्षको दुर्घटनामा ताराको मृत्यु, १० अर्ब वर्षसम्म पनि ‘आत्मा’ जीवित

अन्तरिक्षको दुर्घटनामा ताराको मृत्यु, १० अर्ब वर्षसम्म पनि ‘आत्मा’ जीवित
भारतले अन्तरिक्षमा पठायो साढे ४ हजार किलोको सञ्चार स्याटेलाइट

भारतले अन्तरिक्षमा पठायो साढे ४ हजार किलोको सञ्चार स्याटेलाइट
इसरोले आज साढे ४ हजार किलोको सञ्चार उपग्रह प्रक्षेपण गर्दै, नाम दिइयो ‘बाहुबली’

इसरोले आज साढे ४ हजार किलोको सञ्चार उपग्रह प्रक्षेपण गर्दै, नाम दिइयो ‘बाहुबली’
३२ वर्षीय युवा र ४ मुसासहित अन्तरिक्ष मिसन पठाउने चीनको तयारी 

३२ वर्षीय युवा र ४ मुसासहित अन्तरिक्ष मिसन पठाउने चीनको तयारी 
चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए अन्तरिक्षमा कपडा धुने वासिङ मेसिन

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए अन्तरिक्षमा कपडा धुने वासिङ मेसिन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित