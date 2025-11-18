+
रास्वपाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

२०८२ मंसिर १३ गते १९:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेकी छन्।
  • प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको र भयरहित, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
  • रास्वपाका नेताहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुने र सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

१३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले रास्वपाका नेताहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलका लागि रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, नेताहरू शिशिर खनाल र सोबिता गौतम शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको कुरा रास्वपा नेताहरूसँग राखेकी थिइन् ।

भयरहित, निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकारले सबै किसिमले तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएको छलफलमा सहभागी एक रास्वपाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

रास्वपा नेताहरूले पनि आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँदै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका ती नेताले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय सबै दलका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरिरहेकी छन् ।

शनिबार नै प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरूलाई पनि छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएकी छन् ।

रास्वपा सुशीला कार्की
