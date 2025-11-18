रास्वपाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेकी छन्।
- प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको र भयरहित, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
- रास्वपाका नेताहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुने र सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
१३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।
फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले रास्वपाका नेताहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलका लागि रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, नेताहरू शिशिर खनाल र सोबिता गौतम शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको कुरा रास्वपा नेताहरूसँग राखेकी थिइन् ।
भयरहित, निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकारले सबै किसिमले तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएको छलफलमा सहभागी एक रास्वपाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
रास्वपा नेताहरूले पनि आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँदै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका ती नेताले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय सबै दलका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरिरहेकी छन् ।
शनिबार नै प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरूलाई पनि छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएकी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4