+
English edition
एनपीएल २०२५ :

अपराजित सुदूरपश्चिम प्लेअफको नजिक, जित्‍न बिर्सँदै जनकपुर

२०८२ मंसिर ११ गते २२:३६ २०८२ मंसिर ११ गते २२:३६

प्रतिक भट्ट

Shares

सुदूरपश्चिमले लगातार चार खेल जितेर प्लेअफको नजिकै पुगिसकेको छ भने ठीक विपरित जनकपुर बोल्ट्सको भने लगातार तेस्रो हार बेहोरेसँगै प्लेअफ यात्रा कठिन देखिन थालेको छ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
अपराजित सुदूरपश्चिम प्लेअफको नजिक, जित्‍न बिर्सँदै जनकपुर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम रोएल्सले लगातार चार खेल जितेर नेपाल प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानमा रहँदै प्लेअफको लागि नजिक पुगेको छ।
  • जनकपुर बोल्ट्सले लगातार तीन हार बेहोरेपछि उपाधि रक्षा गर्न कठिनाइ भोग्दै प्लेअफमा पुग्न बाँकी चार खेल जित्नुपर्ने बाध्यता छ।
  • पोखरा एभेन्जर्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई पराजित गर्दै पहिलो जित हात पार्दा बिपिन खत्री र सुमित वर्माले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो संस्करणमा सुदूरपश्चिम रोएल्सलाई पराजित गर्दै जनकपुर बोल्ट्स च्याम्पियन बनेको थियो । फाइनलअघि सुदूरपश्चिमले जनकपुरलाई दुई पटक पराजित गरेपनि निर्णायक खेलमा जनकपुरले बाजी मार्दै ट्रफी उचालेको थियो ।

पहिलो संस्करणमा निर्णायक खेलमा मात्र चुकेको सुदूरपश्चिमले दोस्रो संस्करणमा जसरी पनि च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य बनाएको थियो । त्यही अनुसार सुदूरपश्चिमले लगातार चार खेल जितेर अपराजित यात्रा कायमै मात्र राखेको छैन, प्लेअफको लागि निकै नजिक समेत पुगिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम ४ खेलबाट ८ अंक जोडेर हाल शीर्ष स्थानमा आसिन छ । लिग चरणमा बाँकी तीनमध्ये एक खेल मात्र जित्दा पनि सुदूरपश्चिम प्लेअफ पुग्नेछ । यदि अन्य टिमहरुको नतिजा आफू अनुकल आउने हो भने सुदूरपश्चिम अहिलेकै स्थितिमा पनि प्लेअफ पुग्न सक्छ ।

बिहीबार लुम्बिनी लायन्सलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले प्लेअफमा एक खुड्किलो राखिसकेको छ । यस सिजन सुदूरपश्चिमले पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्सलाई पराजित गर्दै यात्रा सुरु गरेको थियो । त्यसपछि काठमान्डु गोर्खाज र कर्णाली याक्सलाई पराजित गरेको थियो । अब सुदूरपश्चिमले जनकपुर बोल्ट्स, चितवन राइनोज र विराटनगर किंग्ससँग खेल्न बाँकी छ ।

सुदूरपश्चिमको भन्दा बिल्कुल फरक छ साविक विजेता जनकपुरको दोस्रो संस्करणको यात्रा । पहिलो संस्करणको च्याम्पियन जनकपुरले दोस्रो संस्करणमा एउटै लक्ष्य राखेको थियो उपाधि जोगाउने । च्याम्पियन भएकोले जनकपुरलाई उपाधि रक्षा गर्ने चुनौती पनि थियो । तर दोस्रो संस्कणरमा जनकपुरले लगातार तीन हार बेहोरिसकेको छ ।

पहिलो खेलमै काठमान्डु गोर्खाजसँग पराजित हुँदै उपाधि रक्षा अभियान थालेको जनकपुरले लगातार तेस्रो खेलमा हार बेहोरेपछि प्लेअफको सम्भावना समेत कमजोर बनिसकेको छ । प्रदर्शन हेर्दा जनकपुरले जित्‍न बिर्सँदै गएको होकि भनेर देख्न सकिन्छ ।

दोस्रो खेलमा इस्टर्न डर्बीमा विराटनगर किङ्ससँग पराजित भएको जनकपुर बिहीबार पोखरा एभेन्जर्ससँग पराजित भयो । प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायम राख्न जनकपुरले अब बाँकी रहेको चारवटै खेल जित्नुपर्ने बाध्यता छ । अब एक हारले पनि जनकपुर लिग चरणबाटै बाहिरिन सक्छ ।

सुदूरपश्चिमको रवाफ, लुम्बिनी अलमलमै

बिहीबारको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले लगातार चौथो जित निकाल्दा लुम्बिनी लायन्सले भने लगातार तेस्रो हार बेहोर्‍यो । पहिलो खेलमा चितवन राइनोजलाई हराएको लुम्बिनी कर्णाली याक्स, काठमान्डु गोर्खाज र आज सुदूरपश्चिमसँग पराजित भएको हो ।

सुदूरपश्चिमले रवाफ कायमै राख्दा लुम्बिनी अझै अलमलमै देखिएको छ । आजको खेलमा लुम्बिनी लायन्सले ब्याटिङ अर्डरमा पनि फेरबदल गरेको थियो तर फलदायी हुन सकेन । यसअघि ओपनिङमा ल्याइएका सन्दीप जोरा आज मिडल अर्डरभन्दा पनि तल पठाइए । उनको ब्याटबाट रन बन्न सकेन ।

टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनीले १० ओभरसम्म ७०-२ अनि १४ ओभरमा ११४-२ मा भएको अवस्थाबाट १४३ रनमा अलआउट हुने गरी खेल पल्टियो ।

सुदूरका लागि हर्मीत सिंह र अविनाश बोहराल ३-३ विकेट लिए भने हेमन्त धामीले २ तथा स्कट कुग्लेइनले १ विकेट लिए । मध्यम योगफल खडा गरेको लुम्बिनीले जोगाउन सकेन ।

सुदूरपश्चिमले पावरप्लेभित्रै दुई अस्ट्रेलियन ब्याटर- जोश ब्राउन र क्रिस लिनलाई गुमाएको भएपनि त्यसपछि तेस्रो विकेटका लागि विनोद भण्डारी र आरिफ शेख मिलेर ९९ रनको साझेदारी गरे ।

आरिफ ३९ रनमा आउट हुँदा विनोदले अर्धशतक पूरा गरिसकेका थिए भने अन्त्यसम्मै नटआउट रहेर ६९ रन बनाए । सुदूरले आरामले खेल आफ्नो पक्षमा पार्‍यो । विनोद ‘प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भए ।

खेलपछि कुरा गर्दै विनोदले विदेशी खेलाडी टप अर्डरमा हुँदा मनोबल उच्च भएको र त्यसैअनुसार राम्रो हुँदै गएको बताए । ‘टिममा सबैले कुनै दबाब नलिइकिन खेल्नुभएको छ, त्यही भएर जितिरहेका पनि छौं’

यस हारपछि लुम्बिनीलाई पनि अब बाँकी ३ खेलमा शतप्रतिशत जित आवश्यक हुनेछ । खेलपछि कुरा गर्दै कप्तान रोहित पौडेलले सुरुवात राम्रो भएपनि फिनिसिङ गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

‘हाम्रोमा विदेशी र नेपाली दुवै खेलाडीहरू स्टेप अप गर्न सक्नुभएको छैन, त्यही कुरामा हामी मिसआउट गरिरहेका छौं। विदेशी खेलाडी पनि चल्नु महत्वपूर्ण हुन्छ जुनसुकै टिमको लागि’ उनले भने ।

रोहितले धेरै कुराहरूमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै अझै पनि ३ खेल बाँकी रहेको र कमब्याक गर्न सक्ने विश्वास राखेको उल्लेख गरे ।

पोखराको पहिलो जितमा सुमित र बिपिन नायक

पोखरा एभेन्जर्स र जनकपुर बोल्ट्स दुवै यस खेल खेल्नुअघिसम्म जितविहीन थिए । आजको खेल ‘ब्याटल अफ द बटम’का रूपमा समेत थियो । यस खेलमा जित हात पार्दै पोखराले हारको शृंखला तोड्यो भने जनकपुर अझै जितविहीन नै रह्‍यो ।

पोखराको जितमा आज नायक बने युगाण्डाका अलराउण्डर सुमित वर्मा र पोखराकै रैथाने खेलाडी बिपिन खत्री । बिपिनले ब्याट र बल दुवैमार्फत योगदान दिए । बिपिनले पनि बलिङमार्फत पोखरातर्फ खेल ढल्काएका थिए ।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको पोखराका ओपनर दिनेश खरेल र एडम रोसिङटनले राम्रो सुरुवात दिलाउँदा पावरप्लेमा बिना कुनै विकेटको क्षतिमा ४५ रन बनाएको थियो ।

त्यसपछि पोखराले नवौं ओभरदेखि ११औं ओभरको बीचमा ४ विकेट गुमाएपछि दबाबमा आएको थियो । अनि क्रिजमा थिए सुमित वर्मा र तृतराज दास ।

यी दुईले पाँचौं विकेटका लागि अर्धशतकीय साझेदारी गरे । सुमित अन्त्यसम्मै नटआउट रहेर खेल्दै २९ बलमा २ चौका र ४ छक्कासहित ५० रन बनाए ।

अर्धशतक प्रहार गरेका सुमित

उनको अर्धशतकमा पोखराले २० ओभरमा १५५ रन बनायो । पछिल्लो समय डिफेन्ड हुने गरेको योगफल बनाएपछि पोखराको मनोबल पनि उच्च रह्यो ।

त्यसपछि १५५ रन डिफेन्ड गर्न मैदानमा उत्रिएको पोखराका लागि सुरुवाती ओभरमै बिपिन खत्री आए । उनलाई पहिलो बलमै जनकपुरका ओपनर माज सदाकतले छक्का हिर्काए ।

तर बिपिन दबाबमा आएनन् । त्यही ओभरको चौथो बलमा उनले आसिफ शेखलाई आउट गरे भने त्यसपछि ब्याटिङमा आएका शुभ कंसाकारले पहिलो बलमै चौका प्रहार गरेपनि त्यस लगत्तैको बलमा उनलाई पनि बोल्ड गरिदिए ।

यसरी पहिलो ओभरमै बिपिनले २ विकेट लिएपछि जनकपुर दबाबमा आइसकेको थियो । त्यसपछि बलिङमा आएका सुमित वर्माले २ रन मात्र दिए ।

इनिङको चौथो ओभर लिएर फेरि सुमित आए जसले निकोल लफ्टी इटनलाई आउट गरे । त्यही ओभरको अन्तिम बलमा माज सदाकतलाई पनि आउट गरेपछि जनकपुरले ५ ओभरभित्र ४ विकेट गुमायो ।

पावरप्ले लगत्तैको ओभर बलिङ गर्न आएका बिपिनले विपक्षी कप्तान अनिल साहलाई पनि आउट गरे । नवौं ओभरको पहिलो बलमा मयन यादवलाई पनि बिपिनले आउट गरे । यसरी बिपिनले आफ्नो स्पेलमा ४ विकेट अनि सुमित वर्माले २ विकेट लिएपछि जनकपुरले १० ओभरभित्रै ६ विकेट गुमायो ।

त्यहाँबाट जनकपुर खेलमा फर्कन सकेन । आजै पहिलो खेल खेलेका दक्षिण अफ्रिकी बलर वायन पार्नेलले ३८ बलमा अर्धशतक बनाएर जनकपुरको लाज भने बचाए । यद्यपी जितका लागि भने उनको यो एकल प्रयास पर्याप्त हुन सकेन ।

बिपिनले खेलपछि कुरा गर्दै पावरप्लेमा विकेट निकाले विपक्षी प्रेसरमा आउने सोचेर बलिङ गरेको र त्यो योजनाले काम गरेको बताए । ‘हामीलाई थाहा थियो विकेटले बलरलाई सहयोग गरेको छ भनेर, त्यही अनुसार योजना बनाउँदा सफल पनि भयौं’ उनले भने, ‘सबै विकेट क्रुसियल नै हुन् भन्ने हिसाबले सोचेका थियौं।’

पोखराले अन्तत: जित निकाल्दै अंकको पनि खाता खोल्यो । बिपिनले यो जितको खोजीमा रहेको र जित निकाल्दा खुसी लागेको बताए । ‘सुरुको २ हारले नराम्रो लागेको थियो, आज केही दिनको ग्यापपछि खेलेर जितेका छौं, यसरी नै आगामी दिनमा पनि जित निकाल्छौं’ बिपिनले थपे ।

खेलपछि कुरा गर्दै जनकपुरका कप्तान अनिल साहले सोचेजस्तो ब्याटिङ प्रदर्शन हुन नसक्दा लगातार हार बेहोरिरहेको बताए । ‘सुरुवातदेखि नै ब्याटिङ राम्रो भइरहेको छैन, धेरै परिवर्तनहरू पनि गरेका छौं, सफल भइरहेको छैन’ अनिलले भने, ‘आगामी खेलहरूमा कमजोर पक्षहरू सुधार गर्नेछौं।’

अंकतालिकामा हाल सुदूरपश्चिम ४ खेलमा ४ जितसहित ८ अंक जोडेर शीर्षस्थानमा छ भने विराटनगर किङ्स ४ खेलमा ६ अंकसहित दोस्रो र चितवन राइनोज ३ खेलमा ४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।

समान २ अंक भएका काठमान्डु गोर्खाज, कर्णाली याक्स, पोखरा एभेन्जर्स र लुम्बिनी लायन्स चौथो, पाँचौं, छैटौं र सातौं स्थानमा छन् । ३ खेलमा अंकविहीन जनकपुर पुछारमा छ ।

एनपीएल एनपीएल क्रिकेट एनपीएल २०२५
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
जीवनशैली प्रमुख

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले
विशेष

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
राष्ट्रिय समाचार

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
छुटाउनुभयो कि?

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

गण्डकी प्रदेश स्तरीय यू-१६ अन्तरविद्यालय फुटबल हुने

गण्डकी प्रदेश स्तरीय यू-१६ अन्तरविद्यालय फुटबल हुने

अपराजित सुदूरपश्चिम प्लेअफको नजिक, जित्‍न बिर्सँदै जनकपुर

अपराजित सुदूरपश्चिम प्लेअफको नजिक, जित्‍न बिर्सँदै जनकपुर

पोखराको पहिलो जित, साविक विजेता जनकपुरको लगातार तेस्रो हार

पोखराको पहिलो जित, साविक विजेता जनकपुरको लगातार तेस्रो हार

सुमितको अर्धशतकमा पोखराले जनकपुर बोल्ट्सलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

सुमितको अर्धशतकमा पोखराले जनकपुर बोल्ट्सलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

बीपीएल अक्सनमा सन्दीप लामिछानेसहित ५ खेलाडी सूचीकृत

बीपीएल अक्सनमा सन्दीप लामिछानेसहित ५ खेलाडी सूचीकृत

एनपीएल : आजको दोस्रो खेलमा पोखराले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै

एनपीएल : आजको दोस्रो खेलमा पोखराले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै

ट्रेन्डिङ

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित

रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ