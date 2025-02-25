+
English edition
एनपीएल २०२५ :

सिजनको पहिलो ‘थ्रीलर’मा नायक बनेका बसिर

२०८२ मंसिर १२ गते २१:५६ २०८२ मंसिर १२ गते २१:५६

प्रतिक भट्ट

Shares

दोस्रो सिजनको १६औं खेलमा आएर खेलले ‘थ्रीलर’को रूप धारण गर्दा त्यसका नायक बने बाँयाहाते ब्याटर बसिर अहमद, जसले टोलीलाई संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट जित दिलाए ।

प्रतिक भट्ट

Shares
सिजनको पहिलो ‘थ्रीलर’मा नायक बनेका बसिर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विराटनगर किङ्सले कर्णाली याक्सलाई १६१ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै अन्तिम ओभरको अन्तिम बलमा जित हासिल गर्‍यो।
  • बसिर अहमदले ६९ रनको साझेदारी बनाएर अर्धशतक पूरा गरी विजयी छक्का प्रहार गरेपछि प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए।
  • कर्णालीको फितलो बलिङ र फिल्डिङले १६० रनको योगफल डिफेन्ड गर्न नसक्दा प्लेअफ सम्भावना कमजोर बन्यो।

१२ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा पछिल्ला दिनहरूमा एकपक्षीय जस्तै नतिजाहरू आइरहेका थिए । अझ भनौं रातिको खेलमा दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टिमले खेल जित्छ भन्ने सबैको अनुमानविपरीत नतिजाहरू आइरहेका थिए ।

कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्सबीच भएको शुक्रबारको दोस्रो खेलमा पनि धेरैको अनुमान थियो कर्णालीले पहिले ब्याटिङ गरेर राम्रो योगफल खडा गर्छ अनि डिफेन्ड गर्छ भनेर । तर उक्त अनुमान आधा मात्र मिल्यो, कर्णालीले राम्रो योगफल खडा गर्न त सक्यो तर डिफेन्ड भने गरेन ।

विराटनगरले अन्तिम ओभरको अन्तिम बल बाँकी छँदा खेल जित्यो । दोस्रो सिजनको १६औं खेलमा आएर खेलले ‘थ्रीलर’को रूप धारण गर्दा त्यसका नायक बने बाँयाहाते ब्याटर बसिर अहमद, जसले टोलीलाई संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट जित दिलाए ।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले ३ विकेट मात्र गुमाएर १६० रन बनाउँदै विराटनगरलाई १६१ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिएको थियो । लक्ष्य पछ्याउन आएको विरटनगरको टप अर्डर चल्न नसक्दा दबाबमा आएको थियो जहाँबाट बसिरले संयमित प्रदर्शन गरे र जितको नायक बने ।

कर्णालीले गरेको केही गल्तीहरूको फाइदा उठाउँदै विराटनगरले ५ खेल खेल्दा चौथो जित हासिल गरेको छ र प्लेअफ सम्भावना बलियो बनाएको छ । कर्णालीको पनि ४ खेलमा तेस्रो हार बेहोरेपछि प्लेअफ सम्भावना कठिन बन्न थालेको छ ।

मैदानमा बसिरको शान

१६१ रनको लक्ष्य पछ्याउन मैदान छिरेका विराटनगरका ओपनरद्वय लोकेश बम र जर्ज मन्से आजपनि सस्तैमा आउट भए । खेलको दोस्रो ओभरमै मन्से शून्यमा आउट भए भने चौथो ओभरमा लोकेश पनि आउट भए ।

छैटौं ओभरमा साम हिजलेट पनि आउट भएपछि विराटनगर पावरप्लेमा ३५-३ को अवस्थामा थियो । तेस्रो विकेट गएपछि बसिर क्रिजमा आएका थिए । उनले साहिल पटेलसँग मिलेर साझेदारी बनाइरहेका थिए ।

१२औं ओभरमा साहिल आउट भएपछि क्रिजमा आएका मर्चेन्ट डे लाङ पनि सोही ओभरमा आउट भएपछि विराटनगर ६५-५ को अवस्थामा पुग्यो र पूर्णरूपमा दबाबमा आयो । क्रिजमा त्यसपछि नारायण जोशी आए ।

नारायणसँग मिलेर बसिरले ६९ रनको साझेदारी बनाए । यसक्रममा बसिरले अर्धशतक समेत पूरा गरे । उनले नियमित अन्तरालमा बाउन्ड्री पनि प्रहार गरिरहेका थिए । उनलाई नारायणले पनि साथ दिइरहेका थिए ।

बसिरले १५औं ओभरमा २८ रनमा खेलिरहँदा जीवनदान पनि पाएका थिए । दोस्रो बलमा उनले सिधा ब्याटले खेलेको शटमा बल माथि उठेको थियो । कप्तान सोमपाल मिडअनबाट क्याचका लागि गए । हात लगाए तर क्याच भने भएको थिएन। यो कठिन मौका भएपनि क्याचले खेलको मोमेन्टम शिफ्ट हुन सक्थ्यो ।

१७औं ओभरको दोस्रो बलमा नारायण १२ रन बनाएर खेलिरहँदा सोमपालको बलमा क्याचआउट भएका थिए तर नोबल भएका कारण जीवनदान पाए । त्यसले पनि खेलको मोमेन्टम अझै विराटनगरको पक्षमा ल्याइरहेको थियो ।

१८औं औभरमा नारायण आउट भएपनि अर्धशतक बनाएर क्रिजमा सेट भइसकेका बसिरले खेल जिताएरै छाडे । नारायण आउट भएपछि प्रतिश जिसी आएर एक चौका प्रहार गरेका थिए ।

प्रतिश १९औं ओभरको चौथो बलमा क्याचआउट भएपछि क्रिजमा आएका सन्दीप लामिछानेले पहिलो बलमै चौका प्रहार गरेर त्यसपछि २ रन लिएपछि अन्तिम ओभरमा १० रन आवश्यक थियो र स्ट्राइकमा थिए बसिर ।

बसिरले नन्दन यादवको पहिलो बलमा २ रन लिए । त्यसपछि १ रन लिएर सन्दीपलाई स्ट्राइक दिए । तेस्रो बलमा सन्दीपमार्फत लेग बाइको २ रन आयो अनि चौथो बलमा सन्दीपले १ रन लिएर बसिरलाई स्ट्राइक दिए ।

पाँचौं बलमा नन्दनको लेगको बललाई बसिरले फ्लिक गरेर डिप स्क्वायर लेग बाउन्ड्रीमा छक्का प्रहार गरे र त्यो नै विजयी शट रह्‍यो । विजयी छक्का प्रहार गरेपछि मैदानलाई ढोगेका बसिरलाई सन्दीपले पनि उत्सव मनाएर साथ दिए ।

यसरी कठिन अवस्थाबाट विराटनगर किङ्सलाई जित दिलाएका बसिर नै प्लेयर अफ द म्याच पनि चुनिएका थिए। खेलपछि कुरा गर्दै उनले टिमलाई जिताउन सक्छु भन्ने विश्वास राखेको र त्यसैअनुसार खेल्दा जित सम्भव भएको बताए ।

‘विकेट जाँदा दबाब धेरै थियो तर आफूमा विश्वास राखेर समय लिएँ, पार्टनरसिप बनाए जित्न सकिन्छ भन्ने थियो । एक दुई ठुलो ओभर बनाए जित्न सकिन्छ भन्ने थियो’ उनले भने ।

‘खेल एकदम डीप लैजाने भनेर खेलेको थिएँ, नारायण जोशीलाई पनि आफूमा विश्वास राख्न भनिरहेको थिएँ’ उनले थपे ।

विपक्षी कप्तान सोमपाल कामीले पनि बसिरको इनिङको प्रशंसा गर्दै यस्तो किसिमको खेल जिताउनु राम्रो भएको बताए ।

कर्णालीको फितलो बलिङ र फिल्डिङ

कर्णाली याक्सले आजको खेलमा बलिङ र फिल्डिङ पनि फितलो गर्दा १६० रनको योगफल डिफेन्ड गर्न सकेन । दुई युवा स्पीनहरू बिपिन प्रसाद शर्मा र युवराज खत्री प्लेइङ ११ मा भएर पनि एक ओभर पनि गरेनन् ।

त्यस्तै केही महत्वपूर्ण क्याचहरू ड्रप भएका थिए । कप्तान सोमपालले नै बसिरको क्याच ड्रप गरेका थिए । जुन खेल नै गुमाउने गरी महँगो साबित भयो ।

कर्णालीले विदेशी स्पीनर मार्क वाटबाहेक पार्ट टाइम स्पीनर विलियम बोसिस्टो र पवन सर्राफलाई मात्र बलिङ गरायो । बाँकी ओभर नन्दन यादव, कप्तान सोमपाल कामी र गुल्शन झाले गरेका थिए ।

विराटनगरका ब्याटरहरूले निरन्तर पेस बलरलाई अट्याक गरिरहँदा पनि पेस बलरलाई नै धेरै ओभर गराउनु घातक साबित भयो । त्यसमाथि पनि कप्तान सोमपालले विकेट प्राप्त गरेको बल नै नो बल गर्दा त्यसले खेलको मोमेन्टम विराटनगरतर्फ ल्याएको थियो ।

खेलपछि कुरा गर्दै कप्तान सोमपालले धेरै गल्ती हुँदा हार बेहोरेको बताए । ‘गल्ती धेरै भयो, क्याचहरू ड्रप भयो, नो बलले गर्दा पनि फरक पर्‍यो । तर त्यो खेलकै एउटा पार्ट हो । ३ खेल बाँकी छ, राम्रो गर्छौं’ उनले भने, ‘बसिरले एकदम राम्रो खेल्यो, हामीले पनि त्यसमा सहयोग गर्‍यौं।’

यस्तो छ अंकतालिका

विराटनगरले आजको जितपछि ५ खेलबाट ८ अंक जोडेको छ र दोस्रो स्थानमा यथावत् छ । कर्णालीको भने ४ खेलमा २ अंक मात्र छ र पाँचौं स्थानमा छ ।

तालिकाको शीर्षस्थानमा आसीन सुदूरपश्चिम रोयल्सको ४ खेलमा ४ जितसहित ८ अंक छ, नेटरनरेटमा विराटनगरभन्दा अघि रहेर ।

तेस्रो स्थानमा काठमान्डु गोर्खाजको ५ खेलमा ६ अंक छ । काठमान्डुले शुक्रबारकै पहिलो खेलमा चितवन राइनोजलाई हराएको थियो । चितवन ४ खेलमा ४ जितसहित चौथो स्थानमा छ ।

२-२ अंक नै भएका पोखरा एभेन्जर्स र लुम्बिनी लायन्स छैटौं र सातौं स्थानमा छन् भने जनकपुर बोल्ट्स ३ खेलमा अंकविहीन रहँदै पुछारमा छ ।

बसिरका बारेमा पढ्नुहोस् : https://www.onlinekhabar.com/cricket-player/basir-ahamad

एनपीएल एनपीएल क्रिकेट एनपीएल २०२५ बसिर अहमद विराटनगर किङ्स
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
छुटाउनुभयो कि?

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
राष्ट्रिय समाचार

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
छुटाउनुभयो कि?

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
राष्ट्रिय समाचार

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

सिजनको पहिलो ‘थ्रीलर’मा नायक बनेका बसिर

सिजनको पहिलो ‘थ्रीलर’मा नायक बनेका बसिर

बसिरको सानदार ब्याटिङमा विराटनगरको रोमाञ्चक जित

बसिरको सानदार ब्याटिङमा विराटनगरको रोमाञ्चक जित

सरस्वती डोजोले गर्‍यो उत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मान

सरस्वती डोजोले गर्‍यो उत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मान

प्रियांक पान्चलको अर्धशतकमा कर्णाली याक्सले विराटनगरलाई दियो १६१ रनको लक्ष्य

प्रियांक पान्चलको अर्धशतकमा कर्णाली याक्सले विराटनगरलाई दियो १६१ रनको लक्ष्य

एनपीएल : कर्णाली याक्सले टस जितेर विराटनगरविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै

एनपीएल : कर्णाली याक्सले टस जितेर विराटनगरविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै

काठमान्डु गोर्खाज तेस्रो जितबाट तेस्रो स्थानमा

काठमान्डु गोर्खाज तेस्रो जितबाट तेस्रो स्थानमा

ट्रेन्डिङ

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित

रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ