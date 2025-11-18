चिसोका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बागमती प्रदेशका मकवानपुर जिल्लामा चिसो र शीतलहरका कारण रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासका बिरामी बढ्दै गएको छ।
- हेटौँडा अस्पतालमा दैनिक ५० देखि ६० जना रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियालगायतका बिरामी आउने गरेको छ।
- मनहरि अस्पताल, भीमफेदी स्वास्थ्य केन्द्र र बकैया आधारभूत अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ।
१८ मंसिर, बागमती । पछिल्लो केही दिनयता चिसो बढेसँगै बागमती प्रदेशका मकवानपुरलगायतका जिल्लामा रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्र्रश्वासका बिरामी बढ्दै गएको छ ।
चिसो र शीतलहरका कारण रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासका बिरामी बढेका हुन् ।
हेटौँडास्थित हेटौँडा अस्पताल, चुरेहिल अस्पताल तथा ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा अहिले बिरामीको चाप बढेको जिल्ला जस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
दुधे बालकदेखि ६० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धाहरु रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वास, निमोनियालगायत प्रकोपबाट पीडित भएका छन् । पछिल्लो केही दिनयता बिरामीको चाप बढेको हेटौँडा अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. रामचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए ।
रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियालगायतका बिरामी दैनिक ५० देखि ६० जनासम्म अस्पताल आउने गरेको उनले बताए ।
जिल्लाको मनहरि अस्पताल, भीमफेदी स्वास्थ्य केन्द्र, बकैया आधारभूत अस्पताललगायत ग्रामीण अस्पतालमा रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियालगायत बिरामीको चाप बढ्दै गएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
