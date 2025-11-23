बिदाको दिन बच्चाहरूसँग ‘क्वालिटी टाइम’ यसरी बिताउन सकिन्छ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिभावकहरूले बच्चासँग बिताएको समय क्वालिटी टाइम हुनुपर्छ, जसले बच्चाको भावनात्मक विकासमा सहयोग गर्छ।
- बिदाको दिन फोनबाट दूरी बनाएर डिजिटल डिटक्स गर्नुपर्छ र बच्चासँग खुला कुराकानी गर्नुपर्छ।
- बिदाको दिन सँगै घुम्न जानु, खेल्ने, मनपर्ने खाना बनाउने र फिल्म हेर्ने जस्ता गतिविधि अपनाउन सकिन्छ।
आफ्ना बच्चाहरूको खुशीभन्दा ठूलो अभिभावकका लागि अरू के हुन सक्छ र ? त्यसैले हरेक आमा–बुबाले बच्चाहरूले चाहेको कुरा गर्न तयार हुन्छन् । तर बच्चाहरूलाई कुनै पनि चीजभन्दा बढी अभिभावकसँग बिताएको समय चाहिन्छ । आजकल धेरैजसो घरमा दुवै आमा–बुबा काम गर्ने हुन्छन्, र यस्तो अवस्थामा बच्चाहरूको सधैं गुनासो हुन्छ कि उनीहरूले पर्याप्त समय दिँदैनन् ।
अभिभावकहरूलाई पनि यो कुराको दोषी महसुस हुन्छ । बच्चाहरूसँग सधैं रहनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको जति समय दिइन्छ, त्यो क्वालिटी टाइम नै हो ।
जुन दिन बिदा हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसले बच्चाहरूलाई कहिल्यै ‘पर्याप्त समय दिएको छैन’ भन्ने महसुस हुँदैन । बिदाको दिनलाई विशेष बनाउन केही थप तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ, जसले परिवारको बन्धन अझ मजबुत बनाउँछ र बच्चाहरूको भावनात्मक विकासमा पनि सहयोग गर्छ ।
१. फोनबाट दूरी बनाउने (डिजिटल डिटक्स)
आजकल हरेक बच्चा मोबाइलमा घण्टौं टाँसिएर रहन्छन् । उनीहरूको यो बानीको मुख्य कारण अभिभावकहरूले नै मोबाइल बढी प्रयोग गर्नु हो । त्यसैले बिदाको दिन पूरै डिजिटल डिटक्स गर्नुपर्छ । सबैको फोन साइलेन्ट मोडमा राख्ने वा एक ठाउँमा राखेर टाढा राख्नुपर्छ । यसले बच्चालाई पूर्ण ध्यान दिन सकिन्छ । एकअर्कासँग खुला कुराकानी गर्नुपर्छ । बच्चाको मनमा के चलिरहेको छ, स्कूलमा के भइरहेको छ, उनीहरूका सपना के छन् भनेर सोध्ने र सुन्ने गर्नुपर्छ । यसले बच्चालाई महत्त्वपूर्ण महसुस गराउँछ र उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ ।
२. सँगै घुम्न जाने
बच्चाहरूलाई नयाँ कुरा सिक्ने अवसर जति धेरै मिल्छ, त्यो नयाँ ठाउँ हेरेर, नयाँ मानिसहरूसँग भेटेर नै मिल्छ । बिदाको दिन बच्चाहरूलाई कतै न कतै घुमाउन लैजानुपर्छ । यदि सम्भव छ भने छोटो ट्रेकिङ वा प्रकृतिमा हिँड्ने गर्नुपर्छ । यसले बच्चाहरूलाई रमाइलो लाग्छ, नयाँ कुरा सिक्छन् र अभिभावकसँगको समय यादगार बन्छ । घुम्दा बच्चालाई फोटो खिच्न दिने वा उनीहरूले देखेका कुरा बारे कुरा गर्ने पनि गर्नुपर्छ ।
३. सँगै खेल्ने
आजकल धेरै बच्चा एक्लै हुन्छन्, दाजु–दिदी वा भाइ–बहिनीले सँगै खेल्ने साथीको कमी महसुस गर्छन् । यस्तोमा बिदाको दिन केही समयका लागि बच्चा बनेर उनीहरूसँग खेल्नुपर्छ । लुकामारी, बोर्ड गेम जस्तै लगमय, साप–सिँढी, कार्ड गेम खेल्न सकिन्छ । घरमै टेन्ट बनाएर क्याम्पिङ खेल्ने वा बच्चाहरूका नयाँ खेल सिक्ने गर्न सकिन्छ । अभिभावकले आफ्नो बाल्यकालका खेलसँगै खेल्दा बच्चाहरू असाध्यै खुसी हुन्छन् । यसले हाँसो र रमाइलो बढाउँछ र बिदा एकदमै राम्रोसँग बित्छ ।
४. बच्चाहरूको मनपर्ने खाना बनाउने
कामको व्यस्तताले हरेक दिन बच्चाको मनपर्ने खाना बनाउन सम्भव नहुन सक्छ । बिदाको दिन कोसिस गर्नुपर्छ सबै कुरा बच्चाहरूको मनपर्ने बनाउने । सँगै किचनमा गएर मोमो, पिज्जा, केक वा नेपाली परिकार जस्तै सेलरोटी, बनाउन सकिन्छ ।
यदि खाना बनाउने मन नलागे भने उनीहरूको मनपर्ने खाना अर्डर गरेर सँगै खान सकिन्छ । खाना बनाउँदा बच्चालाई काट्ने, मुछ्ने काम दिन सकिन्छ । यसले उनीहरूलाई जिम्मेवार महसुस गराउँछ र परिवारको माया बढ्छ ।
५. सँगै फिल्म हेर्ने
बिदाको दिन घरमै सिनेमा हल जस्तो वातावरण बनाउन सकिन्छ । कोठा पूरै अँध्यारो बनाउने, बीचमा पपकर्न, फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स राख्न सकिन्छ । बच्चाले मनपर्ने कार्टुन, एनिमेसन वा परिवारसँग हेर्न मिल्ने फिल्म छानेर हेर्न सकिन्छ । फिल्म हेर्दा बीच–बीचमा कुरा गर्ने, हाँस्ने र बच्चाको प्रतिक्रिया हेर्ने गर्नुपर्छ । यसले बच्चालाई विशेष महसुस गराउँछ ।
थप महत्वपूर्ण तरिकाहरू
सँगै क्राफ्ट वा डाइ गर्ने – पुराना कागजबाट क्राफ्ट बनाउने, चित्र कोर्ने, घरमा फूल रोप्ने वा गार्डेनिङ गर्ने । यसले बच्चाको रचनात्मकता बढाउँछ र श्रमप्रति सम्मान सिकाउँछ ।
पढ्ने र कथा सुनाउने – बच्चासँगै किताब पढ्ने वा उनीहरूलाई कथा सुनाउने । उनीहरूबाट पनि कथा माग्ने। यसले भाषा र कल्पनाशक्ति विकास गर्छ । सँगै व्यायाम वा खेलकुद – पार्कमा दौडने, योगा गर्ने वा साइकल चलाउने । यसले स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ र ऊर्जा दिन्छ ।
एकअर्काको प्रशंसा गर्ने र कुराकानी – दिनभरि बच्चाको राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने, उनीहरूको भावना बुझ्ने। यसले भावनात्मक बन्धन मजबुत बनाउँछ । घरमै पिकनिक – घरको छत वा कोठामा म्याट ओछ्याएर पिकनिक गर्ने, स्न्याक्स लिएर ।
यी तरिकाहरू अपनाउँदा बिदाको दिन रमाइलो मात्र हुँदैन, परिवारमा माया, समझदारी र बन्धन अझ बलियो बन्छ । बच्चाहरूले अभिभावकलाई सबैभन्दा राम्रो साथी ठान्छन्।
