+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धादिङमा फेरिएको चुनावी शैली : धक्कामुक्की छोडेर अंकमाल

मतदान हुन ४ दिन बाँकी रहँदा धादिङमा न झडपका खबर छन् न त मतदातामा त्रास । बरु, फरक दलका उम्मेदवारहरूबीचको अंकमाल र सौहार्द्रताले नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कारको झल्को दिइरहेको छ ।

0Comments
Shares
मनिष दुवाडी मनिष दुवाडी
२०८२ फागुन १८ गते १५:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धादिङमा १८ फागुनसम्मको निर्वाचनमा कुनै झडप र त्रास नहुँदा नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कार देखिएको छ।
  • नेकपा एमाले र नेकपाका उम्मेदवारहरू बीच बाटोमै अंकमाल र सौहार्द्रता देखिएको छ।
  • धादिङमा चुनावी प्रचारमा घरदैलो र सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिइएको छ र सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ।

१८ फागुन, धादिङ । विगतका निर्वाचनहरूमा धादिङको नाम आउनासाथ धेरैको मानसपटलमा एउटा चित्र नाच्थ्यो– धक्कामुक्की, तोडफोड र सन्त्रास । तर यसपटक धादिङले आफ्नो परिचय बदल्ने प्रयास गरेको छ ।

मतदान हुन ४ दिन बाँकी रहँदा धादिङमा न झडपका खबर छन् न त मतदातामा त्रास । बरु, फरक दलका उम्मेदवारहरूबीचको अंकमाल र सौहार्द्रताले नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कारको झल्को दिइरहेको छ ।

यसपटक धादिङको चुनावी घरदैलोमा केही यस्ता दृश्य देखिए, जुन विगतमा दुर्लभ मानिन्थे । गंगा–जमुना गाउँपालिकाको छेलाङमा नेकपा एमालेका धनबहादुर घले र नेकपाका उम्मेदवार रामबहादुर भण्डारीबीच बाटोमै जम्काभेट भयो । उनीहरूले एक–अर्कालाई अंकमाल गरे र आ–आफ्नो पक्षमा मत मागे ।

यस्तै दृश्य रुवीभ्यालीमा कांग्रेसका रमेश धमला र नेकपाका भण्डारीबीच पनि देखियो । एउटा टोली जाँदै र अर्को टोली फर्किंदै गर्दा बाटोमा भेट भयो । उनीहरूले एक अर्कामा अंकमाल गरे, कार्यकर्ताहरूले पनि हात मिलाए । सञ्चो–बसिञ्चो सोधनी गरे । चुनावी प्रचार अभियानको समीक्षा गरे ।

ज्वालामुखी गाउँपालिकामा कांग्रेस उम्मेदवार धमला रास्वपा उम्मेदवार बोधनारायण श्रेष्ठको घरमै पुगेर उनकी आमासँग आशीर्वाद लिएको प्रसंगले त सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रशंसा पायो । बोधनारायणको घरमा आमालाई ‘तपाईंको आफ्नै छोरो निर्वाचनमा उठ्नुभएको छ, आफ्नो छोरालाई भोट हाल्नुस, मलाई आशीर्वाद दिनुस्’ भन्ने धमलाको वाक्यले राजनीतिक सहिष्णुताको नयाँ मानक खडा गरेको छ ।

धादिङ निर्वाचनमा पहिले यस्तो वातावरण थिएन । विगतका सबैैजसो निर्वाचनमा कुनै न कुनै ठाउँमा कार्यकर्ताबीच झगडा र तोडफोड भएकै थिए ।

२०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा दलका कार्यकर्ताबीच खुकुरी हानाहान र ढुङ्गामुढाका घटना सामान्य जस्तै थिए । २०७४ को स्थानीय र आम निर्वाचन गजुरी, बेनीघाट रोराङ र खनियाबास क्षेत्रमा कार्यकर्ताबीचको झडपले कतिपय ठाउँमा मतदान नै रोकिएको समेत थियो । सवारी साधन तोडफोड र कार्यकर्ता घाइते हुनु नियमित समाचार बन्थे ।

तर, यसपटक पूरै माहोल परिवर्तन भएको छ । दलहरूले चुनावी प्रचार प्रसारको लागि निर्वाचन आयोगबाट पाएको समयावधि सकिँदासम्म धादिङमा कुनै पनि अप्रिय र झडपका घटना भएका छैनन् ।

नीलकण्ठ–३ पुछारबजारका स्थानीय नवराज लम्सालले भने, ‘पहिले जस्तो ट्यापे–मुन्द्रेहरूको आतंक र बाइकको कानै खाने आवाज यसपटक गायब छ । नेताहरू पनि शान्त र शालिन शैलीमा भोट माग्दै हिँडेका छन् ।’

फेरिएको प्रचार शैली : सडकबाट सामाजिक सञ्जाल

यसपटक धादिङका उम्मेदवारहरूले आफ्नो रणनीति बदलेका छन् । जिल्लामा ठूला आमसभा र शक्ति प्रदर्शनभन्दा पनि मतदाताको आँगनमा पुग्ने घरदैलो र सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य हतियार बनाइएको छ ।

फेसबुक, टिकटक र ह्वाट्सएपमार्फत उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरूले आफ्ना एजेन्डा र मतदाता शिक्षा प्रचार गरिरहेका छन् । ठूला ट्रकमा लाउड स्पिकर राखेर गरिने होहल्लाभन्दा गाडीमा समान्य गीतसंगीत, कोणसभा र व्यक्तिगत भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

मौन अवधि सुरु हुनै लाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले पनि सुरक्षाको पूर्ण बन्दोबस्त गरिएको जानकारी दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीका अनुसार जिल्लाका सबै मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मी खटिसकेका छन् ।

‘अहिलेसम्म कुनै अप्रिय घटना नहुनुले शान्तिपूर्ण मतदान हुने बलियो आधार तयार गरेको छ,’ प्रजिअ सुवेदीले भने, ‘सबैको साथ सहयोग लिएर शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सबैै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन कार्यालय लागिपरेको छ ।’

राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यो प्रतिशोधमा बदलिनु हुँदैन भन्ने सन्देश यसपटक धादिङका उम्मेदवारहरूले दिएका छन् । उम्मेदवारहरूले देखाएको यो सौहार्द्रता मतदानको दिनसम्म कायम रहेमा धादिङले देशभरकै लागि एउटा उदाहरणीय सन्देश प्रवाह गर्ने निश्चित छ ।

चुनावी शैली धादिङ प्रतिनिधिसभा चुनाव
लेखक
मनिष दुवाडी

दुवाडी धादिङमा कार्यरत पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित