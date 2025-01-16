+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘स्पाइडर-म्यान’ जोडी जेन्डाया र टम हल्यान्डले विवाह गरेका हुन् ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १८ गते १५:५१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हलिउड कलाकार जेन्डाया र टम हल्यान्ड पहिले नै विवाह बन्धनमा बाँधिएको स्टाइलिस्ट ल’ रोचले पुष्टि गरेका छन्।
  • जेन्डायाले सन् २०२५ मा गोल्डेन ग्लोबमा इन्गेजमेन्ट रिङ लगाएकी थिइन् र उनीहरूको सम्बन्ध सन् २०१७ देखि सार्वजनिक छ।
  • हल्यान्डले आफ्नो सम्बन्ध गोप्य राख्न चाहेको र विवाह समारोह पनि गोप्य रूपमा भएको हुनसक्ने बताएका छन्।

हलिउड कलाकार जेन्डाया र टम हल्यान्ड पहिले नै विवाह बन्धनमा बाँधिएको हुनसक्ने चर्चा चलेको छ- कम्तीमा पनि स्टाइलिस्ट ल’ रोच को भनाइलाई आधार मान्दा ।

आइतबार २०२६ को ‘एक्टर अवार्ड्स’ समारोहमा एक्सिस हलिउडसँगको अन्तर्वार्तामा जेन्डायाका लामो समयदेखिका स्टाइलिस्ट रोचले भने, ‘विवाह त भइसकेको छ,’ र थपे, ‘तपाईंहरूले छुटाउनुभयो ।’

‘के यो साँचो हो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने, ‘एकदमै साँचो हो ।’ तर विवाह कहिले र कहाँ भयो भन्नेबारे उनले थप विवरण भने खुलाएनन् ।

यसअघि सन् २०२५ जनवरीमा जेन्डायाले गोल्डेन ग्लोबको रेड कार्पेटमा बायाँ हातमा इन्गेजमेन्ट रिङ जस्तो देखिने औँठी लगाएर देखिएपछि उनीहरूबीच इन्गेजमेन्ट भएको स्रोतले पुष्टि गरेको थियो ।

जेन्डाया र हल्यान्डले सन् २०१७ मा ‘स्पाइडर म्यान : होम कमिङ’ मा सँगै अभिनय गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०२१ मा उनीहरूले आफ्नो सम्बन्ध सार्वजनिक गरेका थिए ।

वर्षौँदेखि निजी जीवन बिताउँदै आएका यो जोडीले आफ्नो सम्बन्धबारे कमै बोल्ने गरेका छन् । त्यसैले चर्चाबाट टाढा, गोप्य रूपमा विवाह समारोह गर्नु उनीहरूको स्वभावअनुसार नै हुने कुरा मानिन्छ ।

हल्यान्डले द हलिउड रिपोर्टरसँगको अन्तर्वार्तामा गोपनीयता जोगाउनु जानाजानी गरेको निर्णय भएको बताएका थिए ।

उनले २०२३ मा भनेका थिए, “हाम्रो सम्बन्ध यस्तो कुरा हो, जसलाई हामी निकै जोगाएर राख्छौँ र सकेसम्म पवित्र राख्न चाहन्छौँ। हामीलाई कसैलाई केही देखाउनुपर्ने दायित्व छ जस्तो लाग्दैन । यो हाम्रो कुरा हो, र यसले हाम्रो करिअरसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन ।’

जेन्डायाले गत अप्रिलमा प्रकाशित भोग म्यागजिनको कभर स्टोरीमा हल्यान्डको प्रशंसा गरेकी थिइन् ।उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी दुवै धेरै नै साना थियौँ, तर मेरो करिअर भने अघि बढिसकेको थियो र उनको जीवन एकाएक बदलियो । एक दिन तपाईं साथीहरूसँग पबमा जाने साधारण केटा हुनुहुन्छ, अर्को दिन तपाईं स्पाइडर-म्यान बन्नुहुन्छ । मैले उनको जीवन मेरो अगाडि बदलिँदै गएको देखेँ । तर उनले त्यसलाई निकै सुन्दर ढंगले सम्हाले ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्पाइडरम्यान’ जोडी जेन्डाया र टम हल्याण्डले गरे इन्गेजमेन्ट

जेन्डाया स्पाइडरम्यान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘धुरन्धर २’ देखि ‘टक्सिक’ सम्म : मार्चमा आउँदैछन् यी ९ हिन्दी फिल्म

‘धुरन्धर २’ देखि ‘टक्सिक’ सम्म : मार्चमा आउँदैछन् यी ९ हिन्दी फिल्म
व्यक्तिपूजा कि विचारको राजनीति?

व्यक्तिपूजा कि विचारको राजनीति?
धनकुटामा होली सुनसान

धनकुटामा होली सुनसान
निर्वाचनको व्यवस्थापन र कर्मचारी खटनपटनका सबै काम सम्पन्न

निर्वाचनको व्यवस्थापन र कर्मचारी खटनपटनका सबै काम सम्पन्न
मौन अवधि मतदाताले अन्तरआत्माले निर्णय गर्ने अवसर हो : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त

मौन अवधि मतदाताले अन्तरआत्माले निर्णय गर्ने अवसर हो : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त
महोत्तरी-१ मा उज्यालो नेपालका उम्मेदवार गुप्ता एमाले प्रवेश

महोत्तरी-१ मा उज्यालो नेपालका उम्मेदवार गुप्ता एमाले प्रवेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित