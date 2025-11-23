News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापन र कर्मचारी खटनपटन सबै सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।
- मतदान अधिकृतहरु मतदान केन्द्र र स्थलमा गइसकेका छन् र आवश्यक सामग्रीहरू पनि पुगिसकेका छन्।
- निर्वाचन प्रचारप्रसार ४ देखि १८ फागुनसम्म चल्नेछ र १८ फागुन राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ।
१८ फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचनको व्यवस्थापन र कर्मचारी खटनपटनका सबै काम सम्पन्न भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचनको व्यवस्थापन र कर्मचारी खटनपटनका सबै काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मतदान अधिकृतहरु मतदान केन्द्र र स्थलमा गइसकेका छन् । मतदानको प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू पनि पुगिसकेका छन् ।
निर्वाचनका लागि आयोगले ४ फागुनदेखि १८ फागुन (सोमबार) सम्मका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय निर्धारण गरेको थियो । आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ । यो मतदानको प्रक्रिया सुरु भएर सम्पन्न नभएसम्म कायम रहन्छ ।
