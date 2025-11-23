+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यी हुन् अर्बपति जोकर, जो सडकबाट उठेका थिए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १४:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गी लालिबर्टेले सन् १९८४ मा जनावर प्रयोग नगर्ने नयाँ सर्कस \'सर्क द सोले\' स्थापना गर्न क्यानडाको सरकारसँग सम्झौता गरे।
  • उनले १९८७ मा लस एन्जलस फेस्टिभलमा आफ्नो अन्तिम पैसासम्म दाउमा लगाएर सर्क द सोलेलाई सफल बनाए।

तपाईंले कतै सर्कस हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ पक्कै पनि मुखबाट आगो ओकल्ने गतिविधि देख्नु भएको हुन सक्छ । क्यानडियन नागरिक गी लालिबर्टे, त्यस्तैमध्ये एक हुन् । उनले पनि सर्कसहरूतिर आगो ओकल्ने र अग्लो काठको खुट्टा लगाएर अरूलाई हँसाउने गर्छन् । तर, उनी सामान्य जोकर भने होइन् । उनी अर्बपति जोकर हुन्।

आफूलाई आधा कलाकार र आधा पुँजीपति भन्न रुचाउने लालिबर्टेले सर्कसलाई नयाँ तरिकाले ‘रिप्याकेज’ गरेका छन् । उनले आफ्नो कम्पनीमार्फत सर्कसलाई अर्कै स्तरको कलात्मक तमासामा बदलेका छन्, जसलाई आज संसारले ‘सर्क द सोले’ नामले चिन्दछ।

१९५९ मा क्यानडाको क्युबेक सिटीमा जन्मिएका लालिबर्टे अचम्मका मान्छे छन् । उनको सुताइ कहिल्यै पनि नियमित हुँदैन । उनी आफूलाई मन परे अनुसार जति लाग्यो त्यति नै सत्छन् । कहिले एक घण्टा सुत्छन् त कहिले ६ घण्टा । तर, उनको सुताइभन्दा उनको जीवनशैली चाहिँ रोचक छ । उनी पोकरमा ठूल्ठूला दाउ राख्छन् । निमयति रूपमा भव्य पार्टीहरू दिइरहन्छन् ।

विद्रोही किशोर

लालिबर्टे १२० भन्दा बढी नातेदार भएको ठूलो संयुक्त परिवारमा हुर्किएका थिए । उनीहरूको घरमा हरेक दिन केही न केही रमाइलो गतिविधि भइरहन्थ्यो । तीन चार दिनसम्म लगातार पार्टी चलिरहन्थ्यो । यस्तो देख्दै हुर्किएका उनले बाल्यकालदेखि नै व्यापारको सुझबुझ पाउन थालेका थिए । कतिसम्म भने पाँच वर्षको उमेरमै उनी स्कूलमा बेसबल कार्डहरू बेच्थे । चुलबुले स्वभावका थिए । उनी १० वर्ष पुगेपछि परिवारले उनलाई कडा अनुशासन भएको निजी विद्यालयमा भर्ना गरिदिएका थिए । त्यो समयले आफूमा भएको कलाकारिताको खुबी बन्द गरिदिएको उनले आजकल बताउने गर्छन् ।

किशोरावस्थामा भने उनी निकै विद्रोही स्वभावका भए । स्वभावका कारण उनी धेरै पटङ्क स्कूलबाट निकालिनु परेको थियो । १४ वर्षको उमेरमा घरबाट भागेर समेत उनी हिँडेका थिए । तर घर त जसरी पनि फर्कनुपर्थ्यो । पछि घर फर्किँदा उनले कपाल काट्ने र आफ्नै कमाइले पढ्ने कुरा मान्न बाध्य भए ।

त्यसपछि उनले क्युबेकका सडकमा मान्छेहरूलाई हसाएर पैसा कमाउन थाले । १८ वर्षको उमेरमा ५० डलर र एउटा बाजा लिएर उनी युरोप भ्रमणमा निस्किए, जहाँ उनले आगो ओकल्ने र जग्लिङ गर्ने कला सिके । एक अर्थले उनी सर्कसको दुनियाँमा व्यावसायिक रूपमा छिरे ।

सर्कसलाई नयाँ स्वरूप

क्यानडा फर्केपछि उनले विभिन्न ठाउँमा काम गरे । तर ती सबैमा उनी टिक्न सकेनन् । अति भएपछि साथीहरू ड्यानियल गथियर र गिल्स स्टेक्रोएसँग मिलेर नयाँ खालको सर्कस बनाउने योजना बुने । त्यसमा उनको एउटै सर्त थियो, जनावरहरूको प्रयोग हुनुहुँदैन । त्यसबारे उनले सन् १९८४ मा क्यानडाको ४५०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सरकारसमक्ष घुमन्ते सर्कसको प्रस्ताव राखे । त्यसबाट उनले १० लाख डलर पाउने सम्झौता भयो । यसरी २५ वर्षको उमेरमा उनले ‘सर्क द सोले’लाई जन्माएका थिए ।

अवश्य पनि सुरुका ती वर्षहरूमा उनलाई निकै गाह्रो थियो । कतिसम्म भने कम्पनी नै ऋणमा डुबेको थियो । बैंक र स्थानीय मान्छेहरूको विश्वासका कारण उनको कम्पनी टिकिरह्यो । त्यसैबीच १९८७ मा लस एन्जलस फेस्टिभलमा उनीहरूले ठूलो मौका पाए । त्यहाँ लालिबर्टेले आफ्नो अन्तिम पैसासम्म दाउमा लगाएर शोलाई भव्य बनाए । फलस्वरुप त्यो शो निकै सफल भयो । त्यसभन्दा बढी सिल्वेस्टर स्टेलोन, माइकल ज्याक्सन जस्ता हलिउड दिग्गजहरू उनका फ्यान बने ।

डुब्दै गइरहेको उनको कम्पनी बालबाल बच्यो ।

सम्झौता नगर्ने स्वभाव

सर्क द सोले विश्वभर प्रसिद्ध भयो । त्यसपछि लालिबर्टेले लस भेगासलाई आफ्नो स्थायी थलो बनाए । उनको यस कम्पनी किन्न थुप्रै प्रस्तावहरू आएका थिए । डिज्नी जस्ता ठूला कम्पनीले समेत प्रस्ताव गरेका थिए । तर पनि उनले कम्पनीलाई बेच्न मानेनन् । कसैको नियन्त्रणमा बस्न मन नपराउने भएकाले उनले आफ्नै सुरमा काम मात्र गरिरहे।

उनले बिटल्स, एल्बिस प्रेस्ली जस्ता प्रसिद्ध कलाकारहरूको नाममा आधारित शोहरू सुरु गरे । भनौं, एक समय काम मात्र गरिरहे । यसले गर्दा २००४ मा उनको सम्पत्ति एक अर्ब डलर कट्यो । फोर्ब्सले तथ्यांक अनुसार त्यसपछि उनि औपचारिक रूपमा अर्बपति जोकर बने । सन् २०१५ सम्ममा आइपुग्दा उनले आफ्नो अधिकांश शेयर बेचिसकेका थिए । अझ कोभिड महामारीका कारण कम्पनी ऋणमा पर्‍यो ।

रंगीन जीवन

लालिबर्टेको निजी जीवन पनि उत्तिकै रङ्गीन छ । उनका पाँच सन्तान छन् । उनी जीवनमा उत्सवहरू मनाइरहन चाहन्छन् । पैसा आउँछ/जान्छ, उत्सव मनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् उनी । नयाँ-नयाँ कुरा ‘ट्राइ’ गर्न उनी कुनै आइतबार कुर्न चाहँदैनन् ।

उनी क्यानडाको पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक बन्न पुगे । सन् २००९ मा १२ दिन अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) मा बिताएर फर्केका थिए । त्यसमा पनि उनी जोकरको नाक लगाएर नै अन्तरिक्ष गएका थिए।

आज उनी मन्ट्रियल, हवाई र इबिजा जस्ता ठाउँका रहेका फरक-फरक भव्य घरहरूमा समय बिताउँछन् । आखिरीमा कर्मलाई नछाडेर, आँटेर नै उनले त्यो पाएका हुन् । सडकमा प्रदर्शन गर्ने सामान्य कलाकार पनि आफ्नो मेहनत र फरक सोचले विश्वकै धनी मानिसको सूचीमा पर्न सक्छ भन्ने उनी जीवित उदाहरण हुन् ।

गी लालिबर्टे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्याङ्जामा एक हजार ८५९ अस्थायी मतदाता

स्याङ्जामा एक हजार ८५९ अस्थायी मतदाता
 ‘बुटवललाई नयाँ भर्सनको नेतृत्व चाहिएको छ’

 ‘बुटवललाई नयाँ भर्सनको नेतृत्व चाहिएको छ’
रुपन्देही-२ मा राप्रपाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने

रुपन्देही-२ मा राप्रपाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने
ब्ल्याकपिंकको नयाँ एल्बम ‘डेडलाइन’ मा समावेश गीत ‘गो’ युट्युबमा सार्वजनिक

ब्ल्याकपिंकको नयाँ एल्बम ‘डेडलाइन’ मा समावेश गीत ‘गो’ युट्युबमा सार्वजनिक
धनुषा–१ : ८ वर्षदेखि अलपत्र पुलका ठेकेदार नै प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

धनुषा–१ : ८ वर्षदेखि अलपत्र पुलका ठेकेदार नै प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार
निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन प्रहरीलाई आईजीपीको निर्देशन

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन प्रहरीलाई आईजीपीको निर्देशन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित