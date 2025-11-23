+
स्याङ्जामा एक हजार ८५९ अस्थायी मतदाता

७१ मतदानस्थल संवेदनशील

निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अनुसार जिल्लाबाट संकलित विवरणका आधारमा एक हजार ८५९ जना अस्थायी मतदाता कायम गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १४:२६

१७ फागुन, स्याङ्जा । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ स्याङ्जामा अस्थायी मतदाताको संख्या टुंगो लागेको छ । निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अनुसार जिल्लाबाट संकलित विवरणका आधारमा एक हजार ८५९ जना अस्थायी मतदाता कायम गरेको हो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाका निर्वाचन अधिकारी श्रीराम थापाका अनुसार विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कारागारमा रहेका थुनुवा–कैदीलाई अस्थायी मतदाताको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाका कर्मचारी, सेना, प्रहरी, निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतको नाम अस्थायी मतदाता सूचीमा रहनेछ । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा आश्रित नागरिक पनि यसमा समेटिएका छन् ।

अस्थायी मतदाताका रूपमा सूचीकृत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले आफू खटिएको मतदानस्थलमै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन अधिकारी थापाले बताए ।

कैदीबन्दीले भने जिल्ला कारागार कार्यालय स्याङ्जामा स्थापना गरिने अस्थायी मतदान केन्द्रबाट मत हाल्ने थापाले जानकारी दिए ।

जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा १ लाख ३० हजार ८८६ र निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा १ लाख १७ हजार ९३० मतदाता गरी कुल दुई लाख ४८ हजार ८१६ मतदाता रहेका छन् ।

दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा १९९ मतदानस्थल र ३२२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

सुरक्षाको दृष्टिले ३२२ मतदान केन्द्रमध्ये ७१ मतदानस्थल संवेदनशील रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ । स्याङ्जा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेका अनुसार तीमध्ये ५६ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशीलको सूचीमा परेका छन् ।

संवेदनशील र अतिसंवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा विशेष निगरानी र कडाइ गरिने प्रहरी प्रमुख न्यौपाने बताए । यस निर्वाचनमा जिल्लामा २ हजार १२६ जना निर्वाचन प्रहरीका साथै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासहित पाँच हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।

मतदाता संख्याको हिसाबले स्याङ्जामा १ लाख २२ हजार ४६४ पुरुष, १ लाख २६ हजार ३५१ महिला र एक जना अन्य लिङ्गका मतदाता रहेका छन् ।

अस्थायी मतदाता
