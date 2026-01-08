+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वर्षको तीन पटक रङ फेर्ने कुपिण्डे ताल (फोटो फिचर)

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘घुम्नै पर्ने १०० पर्यटकीय गन्तव्य’को सूचीमा समेत समेटिएको कुपिण्डे ताल सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा अवस्थित छ ।

0Comments
Shares
अमृत बाबु बुढाथोकी अमृत बाबु बुढाथोकी
२०८२ माघ २९ गते १९:३५

२९ माघ, सल्यान । कर्णाली प्रदेशमा पर्यटनका प्रचुर सम्भावना बोकेका सयौँ स्थलहरू छन । भौगोलिक रूपमा विकट मानिए पनि धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक हिसाबले कर्णाली अत्यन्तै धनी प्रदेश हो ।

आफ्नै सम्भावनाको सुगन्ध छाडेर अवसर खोज्दै भौँतारिनु परेको विगत बोकेको यो प्रदेश अहिले भने विस्तारै समृद्धिको काँचुली फेर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

ओझेलमा परेका धेरै पर्यटकीय स्थलहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दो छ । रारा, शे–फोक्सुण्डोजस्ता विश्वप्रसिद्ध तालहरू मात्र होइन, सल्यानको कुपिण्डे ताल पनि अहिले प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट करिब साढे एक घण्टाको मोटर यात्रामा पुग्न सकिने कुपिण्डे ताल पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको विशेष रोजाइ बनेको छ । बढ्दो प्रचारप्रसारका कारण यहाँ दैनिक सयौँ पर्यटक घुमफिर र वनभोजका लागि पुग्ने गरेका छन ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘घुम्नै पर्ने १०० पर्यटकीय गन्तव्य’को सूचीमा समेत समेटिएको कुपिण्डे ताल सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा अवस्थित छ ।

जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट पश्चिमतर्फ २९ किलोमिटर दूरीमा रहेको यो ताल स–साना पहाडी थुम्का र हरिया वनजंगलले घेरिएको छ ।

वनजंगलको बीचमा निलो आकाशजस्तै तैरिएको देखिने कुपिण्डे तालको रंग हरेक वर्षको वर्षा, हिउँद र गर्मीयाममा गरी तीन पटक फेरिने स्थानीय बताउँछन् । यहाँ डुङ्गा सयरपछि स्वर्गीय अनुभूति हुने पर्यटकहरूको अनुभव छ ।

प्रदेश राधानी जोड्ने खलंगा–बालुवासंग्रही सडकखण्डको स्तरोन्नतिले पूर्णता पाए यहाँको यात्रा अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । २०७७ सालमा प्रदेश सरकारको १८ करोड लागतमा कालोपत्रे काम सुरु भए पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

तालको किंवदन्ती

किंवदन्ती अनुसार, हाल कुपिण्डे ताल रहेको स्थानमा पहिले ठूलो बस्ती थियो । एक दिन एक साधु बासको खोजीमा गाउँ आए तर कसैले आश्रय दिएन । अन्तत: एक वृद्ध महिलाको घर पुगेपछि उनले बास पाउने अनुमति पाए ।

साधुले भोलिपल्ट आफू कैलुबराह भएको परिचय दिँदै गाउँलेहरूको ‘पाप’का कारण बस्ती डुबाउने चेतावनी दिए । वृद्ध महिलालाई नजिकको पहाडतर्फ फर्केर नहेरी जान भने । तर चुचुरोमा पुगेर उनले पछाडि फर्केर हेर्दा पूरै गाउँ पानीले भरिएको ताल बनेको देखिन ।

पहिलोपट गरिएको वैज्ञानिक अध्ययनले देखायो महत्व र जोखिम

बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा रहेको कुपिण्डे तालको पहिलोपटक वैज्ञानिक रूपमा गहिराइ र जलधारण क्षमताको अध्ययन गरिएको छ । फरेस्ट्री जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार तालको अधिकतम गहिराइ ३७ मिटर रहेको पुष्टि भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. सुदिप ठकुरी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक डा. पुष्पराज आचार्य तथा माधव अधिकारीको टोलीले सन् २०२३ मा अध्ययन गरेको हो ।

समुद्री सतहबाट १,१६० मिटर उचाइमा रहेको तालको क्षेत्रफल ०.२५ वर्ग किलोमिटर छ भने करिब ६१ लाख ४० हजार घनमिटर पानी सञ्चित रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर अध्ययनले चिन्ताजनक तथ्य पनि उजागर गरेको छ । सन् २००९ र २०२४ बीचको तुलनात्मक अध्ययनले जलाधार क्षेत्रमा वनजंगल घट्दै र उजाड भूभाग बढ्दै गएको देखाएको छ । यसले तालको दीर्घकालीन संरक्षणमा गम्भीर चुनौती थपिने संकेत गरेको छ ।

प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र पर्यटन सम्भावनाले भरिपूर्ण कुपिण्डे तालको वैज्ञानिक अध्ययनले यसको महत्व थप उजागर गरेको छ । अब आवश्यक छ यस अमूल्य सम्पदाको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र योजनाबद्ध पर्यटन प्रवर्द्धन । यी पक्षमा गम्भीर ध्यान दिन सके समग्र सल्यान संगै कर्णालीको समृद्धि यात्रा तीव्र बन्न सक्छ ।

कुपिण्डे ताल सल्यान
लेखक
अमृत बाबु बुढाथोकी

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इटलीको जित फ्रन्ट पेजको हेडलाइन हो : इटलियन प्रशिक्षक डेभिडसन

इटलीको जित फ्रन्ट पेजको हेडलाइन हो : इटलियन प्रशिक्षक डेभिडसन
इटलीसँगको हारपछि कप्तान रोहितले भने- ब्याटिङमा चु्क्यौंं, इटलीले राम्रो खेल्यो

इटलीसँगको हारपछि कप्तान रोहितले भने- ब्याटिङमा चु्क्यौंं, इटलीले राम्रो खेल्यो
‘उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक घोटाला भएकाले रास्वपामा बस्न सकिनँ’

‘उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक घोटाला भएकाले रास्वपामा बस्न सकिनँ’
‘राष्ट्रपतिको गाउँ भनेर हो कि, भोट माग्नै आएनन्’

‘राष्ट्रपतिको गाउँ भनेर हो कि, भोट माग्नै आएनन्’
हङकङमा आयोजित कार्यक्रममा ३ नेपाली चिकित्सक र एक अस्पताल पुरस्कृत

हङकङमा आयोजित कार्यक्रममा ३ नेपाली चिकित्सक र एक अस्पताल पुरस्कृत
जंगली रातो बाँदर पुन: कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषित

जंगली रातो बाँदर पुन: कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित