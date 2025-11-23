+
ब्ल्याकपिंकको नयाँ एल्बम 'डेडलाइन' मा समावेश गीत 'गो' युट्युबमा सार्वजनिक

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १४:१४
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • के-पप ब्यान्ड ब्ल्याकपिंकले आफ्नो नयाँ गीत 'गो' को म्युजिक भिडियो वाईजी इन्टरटेन्मेन्टअन्तर्गतको मिनी एल्बम 'डेडलाइन' मा सार्वजनिक गरेको छ।
  • 'गो' गीत फ्रान्सेली डीजे डेभिड गेटासँग सहकार्यमा तयार गरिएको हो र यसले ब्ल्याकपिंकको गतिशीलता र उत्साहलाई अघि बढाएको छ।
  • 'डेडलाइन' एल्बमको भौतिक संस्करण प्रि-अर्डर खुलाएको २५ मिनेटमै बिक्री सकिएको र ब्ल्याकपिंकले युट्युबमा १० करोड सब्स्क्राइबर पार गरेको छ।

के-पप ब्यान्ड ‘ब्ल्याकपिंक’ ले आफ्नो बहुप्रतीक्षित गीत ‘गो’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । यो गीत वाईजी इन्टरटेन्मेन्टअन्तर्गत जारी तेस्रो कोरियन मिनी एल्बम ‘डेडलाइन’ मा समावेश छ ।

पाँच गीत रहेको यो गीत सन् २०२२ मा आएको ‘बोर्न पिंक’ पछि ब्यान्डले पूर्ण रूपमा सँगै ल्याएको पहिलो प्रोजेक्ट हो ।

आधिकारिक रिलिजअघि नै ‘गो’ ले ठूलो चर्चा पाएको थियो । यस साता सार्वजनिक टिजरले फ्यानलाई सिनेमाजस्तो अन्तरिक्ष-थिमको दृश्य संसार देखाएको थियो, जसमा ब्रह्माण्डीय दृश्य, नाटकीय कोरियोग्राफी र तनावपूर्ण सङ्गीत संयोजन थियो । टिजर सामान्य के-पप झलकभन्दा धेरै फिल्मको ट्रेलरजस्तै अनुभव हुने किसिमको थियो ।

गीतको शीर्षक कोरियन, स्पेनिस, थाई, चिनियाँ, जापानी र हिन्दी लगायत विभिन्न भाषामा सार्वजनिक गरिएको थियो । हिन्दीमा भने यसलाई ‘चलो’ नाम दिइएको थियो । यो सानो तर अर्थपूर्ण विवरणले ब्ल्याकपिंकको यो कमब्याकलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट रणनीति झल्काउँछ ।

ईपीमा जम्मा पाँच गीत समावेश छन् । ‘गो’ सँगै एल्बममा जुलाई २०२५ मा सार्वजनिक भएको प्रि-रिलिज सिंगल ‘जम्प’ पनि छ, जसले बिलबोर्ड ग्लोबल २०० मा पहिलो स्थान हासिल गर्दै उक्त सूचीमा समूहको तेस्रो नम्बर–एक गीत बनेको थियो । यो गीत अमेरिकी बिलबोर्ड हट १०० मा २८औँ स्थानसम्म पुग्दै सो चार्टमा ब्ल्याकपिंकको दशौँ प्रवेश पनि बनेको थियो । बाँकी गीतहरू ‘मी एन्ड माई’, ‘च्याम्पियन’ र ‘एफएक्सएक्स ब्वाय’ हुन् ।

वाईजी इन्टरटेन्मेन्टले एल्बमलाई “फर्केर नआउने उत्कर्षका क्षणहरू” समेटिएको परियोजनाका रूपमा वर्णन गरेको छ, जुन विश्वव्यापी लोकप्रियताको चर्चाको शिखरमा रहेको ब्यान्डका लागि उपयुक्त व्याख्या हुने ठानिएको छ ।

‘गो’ फ्रान्सेली डीजे तथा निर्माता डेभिड गेटासँग सहकार्यमा तयार गरिएको हो । सन् २०२० को ‘लभसिक गर्ल’ पछि ब्ल्याकपिंकले उनीसँग काम गरेको यो पहिलो पटक हो । गीतमा डान्सफ्लोर केन्द्रित ऊर्जा छ, जसले पछिल्लो वर्ष ‘जम्प’ ले बनाएको गति र उत्साहलाई अझ अघि बढाएको अनुभव दिन्छ ।

‘डेडलाइन’ का भौतिक संस्करणहरू प्रि-अर्डर खुलाएको करिब २५ मिनेटमै सबै बिक्री भएको बताइएको छ । साथै, ब्ल्याकपिंकको आधिकारिक युट्युब च्यानलले हालै १० करोड सब्स्क्राइबर पार गरेको छ, जुन उपलब्धि हासिल गर्ने उनीहरू विश्वकै पहिलो कलाकार बनेका छन् ।

‘डेडलाइन’ विश्व भ्रमण, जुन जुलाई २०२५ मा सुरु भई जनवरी २०२६ मा सम्पन्न भएको छ । यो टूरलाई एल्बम सार्वजनिक गर्ने तयारीका लागि महत्वपूर्ण आधार बनेको मानिएको छ । पूर्ण रूपमा स्टेडियममा केन्द्रित यो भ्रमण १६ शहरमा ३३ शोसम्म चलेको थियो । अत्यधिक मागका कारण न्यूयोर्क, टोरन्टो, लस एन्जलस, सिंगापुर र हङकङमा थप शोसमेत थपिएको थियो ।

ब्ल्याकपिंक
प्रतिक्रिया
