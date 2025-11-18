+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

94/10 (17.5)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Lumbini Lions won by 40 runs

विराटनगर किंग्स 2025

94/10(17.5)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
94/10 (17.5)
VS
Lumbini Lions won by 40 runs
Won लुम्बिनी लायन्स 2025
134/8 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

‘ब्ल्याकपिंक’ स्टार लिसाले नेटफ्ल्क्सिको ‘टाइगो’ बाट कोरियाली फिल्ममा डेब्यू गर्दै

खास नाम लिसा मनोबल भएकी उनले हलिउड स्टार क्रिस हेम्सवर्थको फ्रेन्चाइजी ‘एक्सट्र्याक्शन’ को स्पिन-अफको लागि डन ली र ली जिन वूसँग सहकार्य गर्नेछिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २६ गते १३:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • के-पप ब्यान्ड ब्ल्याकपिंककी लिसाले कोरियाली फिल्म टाइगोमा अभिनय गर्ने पुष्टि भएकी छिन्।
  • टाइगो फिल्म एक्सट्र्याक्शनको स्पिन-अफ हो र नेटफ्लिक्सले यसलाई नेतृत्व गर्नेछ।
  • लिसाले डन ली र ली जिन वूसँग सहकार्य गर्नेछिन् र यो उनको पहिलो कोरियन प्रोजेक्ट हो।

सियोल । के-पप ब्यान्ड ‘ब्ल्याकपिंक’ स्टार लिसा अहिले अभिनयमा केन्द्रित छिन् । आफ्नो देश थाइल्यान्डमा छायांकन गरिएको ‘द ह्वाइट लोटस’ सिजन ३ बाट अभिनयमा डेब्यू गरेकी उनको अभिनय रुचि यत्तिकैमा सीमित छैन ।

पपस्टार अभिनयमा फर्किँदैछन्, त्यो पनि पहिलोभन्दा ठूलो क्यानभासमा ।

डिसेम्बर ५ मा ‘टाइगो’ नामक कोरियाली फिल्ममा उनले अभिनय गर्ने हल्ला चलेको थियो । कोरियाली मिडियाले पनि यसबारे खुबै समाचार लेखे । तर, अहिले आएर हल्ला पुष्टि भएको छ । खास नाम लिसा मनोबल भएकी उनले हलिउड स्टार क्रिस हेम्सवर्थको फ्रेन्चाइजी ‘एक्सट्र्याक्शन’ को स्पिन-अफको लागि डन ली र ली जिन वूसँग सहकार्य गर्नेछिन् ।

लिसाले आफ्नो पहिलो फिल्ममा दुई अनुभवी कोरियाली कलाकारसँग अभिनय गरेकी थिइन् । ‘टाइगो’ शीर्षकको यो कोरियाली फिल्म चाहिँ उनको पहिलो कोरियन प्रोजेक्ट हो ।

फिल्ममा उनले कोरियाली भाषामै कुराकानी गर्नेछिन् वा विदेशीको भूमिकामा प्रस्तुत हुनेछिन् भन्ने थाहा छैन, तर के-पप उद्योगमा काम गरेको पछिल्लो दशकभन्दा बढी समयको अनुभव पक्कै पनि यसमा मिसिनेछ ।

नेटफ्लिक्सले यो फिल्मको नेतृत्व गर्नेछ । कोरियाली प्रायद्वीपमा सेट गरिएको एक्सट्र्याक्सन फिल्म यसअघि नेटफ्ल्क्सिको हिट फिल्म थियो । यसपटक पनि प्लाटफर्मले निर्देशक ली साङ योङसँग हात मिलाएको छ । निर्देशक योङले यसअघि डन लीसँग द राउन्डअप २, द राउन्डअप ३ र आगामी द राउन्डअप ५ मा काम गरिसकेका छन् ।

यो फिल्मले टाइगो उपनाम भएको भाडाको सिपाहीको कथालाई पछ्याउनेछ जो केवल बाँच्न खोज्छ । ऊ भाग्दै आएको छ र बाल्यकालदेखि नै एउटा संगठनमा संलग्न छ । उसको छेउमा हुर्किएको, लिया त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसलाई उसले साथी बनाउँछ र बाँच्ने आधार पाउँछ ।

एउटा मिसनको क्रममा, उनी एक आपराधिक संगठनद्वारा अपहरण गरिएपछि हराउँछिन्, जसले उनलाई खतरनाक कामहरू गर्न उत्प्रेरित गर्छ । अर्कोतर्फ, अरमान चोईले टाइगोको विपरीत उभिएर उनको सामना गर्छन् ।

‘एक्सट्र्याक्शन’ युनिभर्समा सेट गरिएको यो नयाँ फिल्ममा काम गर्न तीनै जनाले उत्साह व्यक्त गरेका छन् । यो ‘ब्ल्याकपिंक’ सदस्यको पहिलो एक्सन भूमिका हुनेछ, जसले प्रशंसकमा उत्साह जगाउनेछ ।

नेटफ्ल्क्सि ब्ल्याकपिंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेटफ्ल्क्सिले १३० करोड भारुमा किन्यो ‘धुरन्धर’ को ओटीटी राइट

नेटफ्ल्क्सिले १३० करोड भारुमा किन्यो ‘धुरन्धर’ को ओटीटी राइट
‘वार्नर ब्रदर्स’ किन्न प्यारामाउन्टको १०८ अर्ब डलरको ‘काउन्टर अफर’, नेटफ्ल्क्सिसँगको सम्झौता खतरामा

‘वार्नर ब्रदर्स’ किन्न प्यारामाउन्टको १०८ अर्ब डलरको ‘काउन्टर अफर’, नेटफ्ल्क्सिसँगको सम्झौता खतरामा
नेटफ्ल्क्सिले वार्नर ब्रदर्स किनेपछि सिनेमा घरमाथि खतराको घन्टी बजेको हो ?

नेटफ्ल्क्सिले वार्नर ब्रदर्स किनेपछि सिनेमा घरमाथि खतराको घन्टी बजेको हो ?
८२.७ अर्ब डलरमा नेटफ्ल्क्सिले किन्यो वार्नर ब्रदर्स, हलिउडमा चासो र चिन्ता

८२.७ अर्ब डलरमा नेटफ्ल्क्सिले किन्यो वार्नर ब्रदर्स, हलिउडमा चासो र चिन्ता
‘द ग्रेट कपिल शर्मा शो’ को चौथो सिजन कहिले आउँछ ? टिजर हेर्नुस्

‘द ग्रेट कपिल शर्मा शो’ को चौथो सिजन कहिले आउँछ ? टिजर हेर्नुस्
‘स्क्विड गेम : अमेरिका’ को छायांकन फेब्रुअरीदेखि

‘स्क्विड गेम : अमेरिका’ को छायांकन फेब्रुअरीदेखि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित