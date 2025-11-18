‘ब्ल्याकपिंक’ स्टार लिसाले नेटफ्ल्क्सिको ‘टाइगो’ बाट कोरियाली फिल्ममा डेब्यू गर्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- के-पप ब्यान्ड ब्ल्याकपिंककी लिसाले कोरियाली फिल्म टाइगोमा अभिनय गर्ने पुष्टि भएकी छिन्।
- टाइगो फिल्म एक्सट्र्याक्शनको स्पिन-अफ हो र नेटफ्लिक्सले यसलाई नेतृत्व गर्नेछ।
- लिसाले डन ली र ली जिन वूसँग सहकार्य गर्नेछिन् र यो उनको पहिलो कोरियन प्रोजेक्ट हो।
सियोल । के-पप ब्यान्ड ‘ब्ल्याकपिंक’ स्टार लिसा अहिले अभिनयमा केन्द्रित छिन् । आफ्नो देश थाइल्यान्डमा छायांकन गरिएको ‘द ह्वाइट लोटस’ सिजन ३ बाट अभिनयमा डेब्यू गरेकी उनको अभिनय रुचि यत्तिकैमा सीमित छैन ।
पपस्टार अभिनयमा फर्किँदैछन्, त्यो पनि पहिलोभन्दा ठूलो क्यानभासमा ।
डिसेम्बर ५ मा ‘टाइगो’ नामक कोरियाली फिल्ममा उनले अभिनय गर्ने हल्ला चलेको थियो । कोरियाली मिडियाले पनि यसबारे खुबै समाचार लेखे । तर, अहिले आएर हल्ला पुष्टि भएको छ । खास नाम लिसा मनोबल भएकी उनले हलिउड स्टार क्रिस हेम्सवर्थको फ्रेन्चाइजी ‘एक्सट्र्याक्शन’ को स्पिन-अफको लागि डन ली र ली जिन वूसँग सहकार्य गर्नेछिन् ।
लिसाले आफ्नो पहिलो फिल्ममा दुई अनुभवी कोरियाली कलाकारसँग अभिनय गरेकी थिइन् । ‘टाइगो’ शीर्षकको यो कोरियाली फिल्म चाहिँ उनको पहिलो कोरियन प्रोजेक्ट हो ।
फिल्ममा उनले कोरियाली भाषामै कुराकानी गर्नेछिन् वा विदेशीको भूमिकामा प्रस्तुत हुनेछिन् भन्ने थाहा छैन, तर के-पप उद्योगमा काम गरेको पछिल्लो दशकभन्दा बढी समयको अनुभव पक्कै पनि यसमा मिसिनेछ ।
नेटफ्लिक्सले यो फिल्मको नेतृत्व गर्नेछ । कोरियाली प्रायद्वीपमा सेट गरिएको एक्सट्र्याक्सन फिल्म यसअघि नेटफ्ल्क्सिको हिट फिल्म थियो । यसपटक पनि प्लाटफर्मले निर्देशक ली साङ योङसँग हात मिलाएको छ । निर्देशक योङले यसअघि डन लीसँग द राउन्डअप २, द राउन्डअप ३ र आगामी द राउन्डअप ५ मा काम गरिसकेका छन् ।
यो फिल्मले टाइगो उपनाम भएको भाडाको सिपाहीको कथालाई पछ्याउनेछ जो केवल बाँच्न खोज्छ । ऊ भाग्दै आएको छ र बाल्यकालदेखि नै एउटा संगठनमा संलग्न छ । उसको छेउमा हुर्किएको, लिया त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसलाई उसले साथी बनाउँछ र बाँच्ने आधार पाउँछ ।
एउटा मिसनको क्रममा, उनी एक आपराधिक संगठनद्वारा अपहरण गरिएपछि हराउँछिन्, जसले उनलाई खतरनाक कामहरू गर्न उत्प्रेरित गर्छ । अर्कोतर्फ, अरमान चोईले टाइगोको विपरीत उभिएर उनको सामना गर्छन् ।
‘एक्सट्र्याक्शन’ युनिभर्समा सेट गरिएको यो नयाँ फिल्ममा काम गर्न तीनै जनाले उत्साह व्यक्त गरेका छन् । यो ‘ब्ल्याकपिंक’ सदस्यको पहिलो एक्सन भूमिका हुनेछ, जसले प्रशंसकमा उत्साह जगाउनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4