+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

‘द ग्रेट कपिल शर्मा शो’ को चौंथो सिजन कहिले आउँछ ? टिजर हेर्नूस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १३:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कपिल शर्माको 'द ग्रेट कपिल शर्मा शो' सिजन ४ डिसेम्बर २० देखि नेटफ्लिक्समा रिलिज हुने भएको छ।
  • किकु शारदा, कृष्ण अभिषेक, सुनील ग्रोवर, अर्चना पूरन सिंह र नवजोतसिंह सिद्धु नयाँ सिजनमा सहभागी छन्।
  • नेटफ्लिक्सले टिजर सार्वजनिक गर्दै सिजन ४ को मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति दर्शकलाई दिने जनाएको छ।

मुम्बई । कपिल शर्माको बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम ‘द ग्रेट कपिल शर्मा शो’ सिजन ४ दर्शकमाझ फर्किने तयारीमा छ । नेटफ्ल्क्सिले शुक्रबार नयाँ टिजर सार्वजनिक गरेको छ ।

नेटफ्ल्क्सिले नयाँ सिजनको रिलिज मिति पनि पुष्टि गरेको छ ।

किकु शारदा, कृष्ण अभिषेक र सुनील ग्रोवर चौंथो सिजनमा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिन तयार छन् । टिजरले नयाँ सिजन २० डिसेम्बरदेखि नेटफ्ल्क्सिमा आउने जनाएको छ ।

टिजर सेयर गर्दै नेटफ्लिक्सको सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलमा लेखिएको छ, ‘हामीले १ तारिखबाटै सेवा सुरु गर्ने सोचेका थियौं । हामी पनि पठाउनेछौं । द ग्रेट इन्डियन कपिल शोको सिजन ४ डिसेम्बर २० बाट स्ट्रिम हुनेछ, केवल नेटफ्लिक्समा ।’

टिजरमा किकु शारदा र कृष्णा अभिषेक प्रहरीको पोशाकमा देखिएका छन् । सुनील ग्रोवर, अर्चना पूरन सिंह र नवजोतसिंह सिद्धु पनि देखिएका छन् ।

टिजर हेरेपछि, दर्शकको प्रतिक्रिया छ, ‘अन्ततः, म यसको लागि धेरै समयदेखि पर्खिरहेको थिएँ ।’ अर्का सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ता भन्छन्, ‘शाहरुख खानको आवाज । यो सिजन अद्भुत हुनेछ ।’

कपिल शर्मा द ग्रेट कपिल शर्मा शो नेटफ्ल्क्सि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कलर्स टिभीसँग कपिलको मनमुटाब मेटियो, ‘लाफ्टर सेफ ३’ मा देखिने

कलर्स टिभीसँग कपिलको मनमुटाब मेटियो, ‘लाफ्टर सेफ ३’ मा देखिने
कपिल शर्माको शो नेटफ्ल्क्सिको ‘ग्लोबल टपटेन’ सूचीबाट बाहिरियो

कपिल शर्माको शो नेटफ्ल्क्सिको ‘ग्लोबल टपटेन’ सूचीबाट बाहिरियो
क्यानडामा कपिल शर्माको क्याफेमा गोली प्रहार, प्रहरीले के भन्यो?

क्यानडामा कपिल शर्माको क्याफेमा गोली प्रहार, प्रहरीले के भन्यो?
‘डिटेक्टिभ शेरदिल’देखि ‘कपिल शर्मा शो’सम्म : ओटीटीमा हेर्नूस ७ फिल्म, सिरिज र शो

‘डिटेक्टिभ शेरदिल’देखि ‘कपिल शर्मा शो’सम्म : ओटीटीमा हेर्नूस ७ फिल्म, सिरिज र शो
‘खटाक’ भन्दै कपिल शर्माको शोमा फर्किए नवजोतसिंह सिद्धु

‘खटाक’ भन्दै कपिल शर्माको शोमा फर्किए नवजोतसिंह सिद्धु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित