कलर्स टिभीसँग कपिलको मनमुटाब मेटियो, ‘लाफ्टर सेफ ३’ मा देखिने

- कपिल शर्माले ११ वर्षपछि कलर्स टिभीको 'लाफ्टर शेफ ३' मा कृष्ण अभिषेक र भारती सिंहसँग पुनः कमेडी गर्नेछन्।
- कपिलले 'द कपिल शर्मा शो' बाट आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए र कलर्ससँगको झगडापछि लामो समय टाढा बसेका थिए।
- उनको नयाँ फिल्म 'किस किसको प्यार करुँ २' डिसेम्बर १२ मा रिलिज हुँदैछ जसमा त्रिधा चौधरी र आयशा खान मुख्य भूमिकामा छन्।
मुम्बई । भारतीय हास्य कलाकार-अभिनेता कपिल शर्मा आफ्नो आगामी फिल्म ‘किस किसको प्यार करुँ २’ को प्रचारमा व्यस्त छन् । यसैबीच, कपिलको बारेमा रोमाञ्चक खबर बाहिर आइरहेका छन् ।
उनी लामो समयको झगडापछि अब पहिलेकै टिभी च्यानलमा फर्किदैंछन् । हामी कलर्स टिभीको बारेमा कुरा गर्दैछौं ।
कपिलले कलर्स टिभीमा प्रसारित हुने ‘द कपिल शर्मा शो’ बाट आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए । कलर्स शोबाट उनले पहिचान पनि बनाए । एक दशकभन्दा बढी समयपछि, उनी कलर्समा फर्किएका छन् ।
उनी खाना, हंगामा र कमेडीले भरिपूर्ण शो ‘लाफ्टर शेफ ३’ मा देखिनेछन् । उनी फेरि एक पटक कृष्ण अभिषेक र भारती सिंहसँग कमेडी शोमा देखिनेछन् ।
कुनै समय हास्य दुनियाँमा राज गर्ने यी तीन जना धेरै वर्षपछि आफ्नो अद्भुत केमेस्ट्रीका साथ फेरि पर्दामा सँगै देखिनेछन् । कपिल, भारती र कृष्णा अभिषेकका चुट्किलाले ‘लाफ्टर’ मा कमेडीको मजा दोब्बर बनाउनेछन् ।
कार्यक्रममा कपिलले खाना पकाउने नयाँ शैली अपनाउनेछन् । उनी रमाइलो गर्दै र खाना पकाउने चुनौतीमा संलग्न भएको देख्न सकिनेछ ।
कपिल शर्माको पुनरागमन विशेष छ किनकि च्यानलसँग उनको लामो समयदेखिको झगडाको इतिहास छ । झगडाले ‘कमेडी नाइट्स विथ कपिल’ शो अचानक अन्त्य भयो ।
यसपछि, उनी ११ वर्षसम्म यस नेटवर्कसँग सम्बन्धित कुनै पनि परियोजनाबाट टाढा रहे । अब कपिलका फ्यान उनलाई कलर्सको कार्यक्रममा हेर्न उत्साहित छन् ।
कपिलको फिल्म ‘किस किसको प्यार करूँ २’ डिसेम्बर १२ मा रिलिज हुँदैछ । फिल्ममा उनीसँग त्रिधा चौधरी, आयशा खान, हिरा वारिना र पारुल गुलाटी मुख्य भूमिकामा छन् ।
दिवंगत अभिनेता असरानी पनि फिल्ममा देखिनेछन् ।
