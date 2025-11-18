+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

143/10 (19.4)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

49/2(7.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

७४ बलमा ९५ रन आवश्यक

लुम्बिनी लायन्स 2025

143/10(19.4)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

49/2(7.4)
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
143/10 (19.4)
VS
७४ बलमा ९५ रन आवश्यक
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
49/2 (7.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

पहिलो पटक प्रेमिकाको परिवारलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी ५ कुरा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १४:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पहिलो भेटमा कोसेली लिएर जानु र राम्रो सुन्ने, झुट नबोल्ने व्यवहार अपनाउन सुझाव दिइएको छ।

प्रेम गर्ने सबैजसोले सुरुमा त्यो कुरा परिवारसँग गोप्य नै राखेका हुन्छन् । परिवारका केही सदस्यले थाहा हालेछन् भने पनि बुबाआमालाई यसबारे सकेसम्म जानकारी दिइँदैन । तर प्रेमलाई स्थायी सम्बन्धमा बदल्न अर्थात बिहे गर्नका लागि एक न एक दिन अभिभावकसमक्ष यो कुरा खुलाउनै पर्छ ।

आफ्ना छोराछोरीको रोजाइ कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न या विहे गर्ने तयारीका लागि अभिभावकले प्रेमी–प्रेमिकालाई भेट्न घरमा बोलाउन सक्छन् । हाम्रो समाजको कुरा गर्नुपर्दा प्रायगरी केटीको परिवारले केटालाई बोलाउने प्रचलन धेरै छ । बिहेको कुरा छिन्न पनि केटा नै केटीको घरमा जाने चलन छ ।

पहिलो पटक प्रेमिकाको परिवारलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने मनमा संकोच, डर या के गर्ने, कसो गर्ने भनेर अलमल हुन सक्छ । कसरी आफूलाई प्रमाणित गर्ने, कसरी उनीहरूको अगाडि राम्रो देखिने भन्ने चिन्ता पनि भइरहेको हुनसक्छ ।

केही समान्य कुरामा ध्यान दिन सके प्रेमिकाको परिवारसँगको पहिलो भेट सुखद् र प्रभावकारी हुन सक्छ।

१.पोसाकमा ध्यान दिने

सबैको सोचाइ एउटै एउटै नहुने भएपनि प्राय गरी धेरैजसो अवस्थामा व्यक्तिको मूल्यांकन उनको लवाइ तथा स्टाइललाई हेरेर गरिन्छ । आफूलाई भद्र देखाउन खालको सामान्य र सफ कपडा लगाएर जानु राम्रो हुन्छ । धेरै स्टाइलिश देखिने खालका कपडा लगाउनु ठिक हुँदैन ।

२.ठिक समयमा पुग्ने

पहिलो पटक प्रेमिकाको परिवारलाई भेट्न जाने बेला समयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । तय भएको समय भन्दा धेरै ढिला पुगियो भने नराम्रो छाप पर्न सक्छ । यदि कुनै विशेष कारणवस पुग्नलाई ढिला हुने भयो भने सुरुमै यसबारे जानकारी दिनुपर्छ ।

३.कोसेली लिएर जाने

कोही आफन्तकहाँ तथा कसैको घरमा जाँदा कोसेली बोकेर जाने हाम्रो परम्परा नै छ । भर्खरका युवामा त्यस खालको अनुभव तथा बानी नभएको पनि हुनसक्छ । तर यदि तराई प्रेमिकाका घरमा पहिलो पटक जाँदै हुनुहुन्छ भने कुनै कोसेली लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ । यसले आफूलाई व्यवहारिक र सामाजिक देखाउन मद्दत गर्छ । उनका बुबा, आमा या अभिभावकलाई के कुरा धेरै मनपर्छ भन्ने प्रेमिकासँग सोधेर त्यही वस्तु कोसेली लिएर जाँदा बढी प्रभावकारी हुनसक्छ ।

४. ठिक्क बोल्ने, धेरै सुन्ने

भेटपछि जब कुराकानी सुरु हुन्छ, त्यसबेला केही कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । उनीहरूले के भनिरहेका छन्, त्यसलाई राम्ररी सुन्नुपर्छ । कुराकानीका क्रममा मोबाइल चलाउने, अन्यत्र ध्यान मोड्ने गर्दा नराम्रो सोच्न सक्छन् । आफू बढी जान्नेछु जस्तो गरेर बीचमा बोलिहाल्नु ठिक हुँदैन । उनीहरूको कुनै कुरामा आफ्नो मतभिन्नता देखियो भने बहसमा उत्रिनु हुँदैन, सुन्ने धैर्यता देखाउनुपर्छ ।

५.राम्रो देखिन झुट नबोल्ने

पहिलो भेटमा तपाईको परिवार, पेसा, बुबाआमा आदिका बारेमा सोध्न सक्छन् । यसबारे उनीहरूले पहिले नै तपाईंकी प्रेमिकासँग जानकारी लिएका हुनसक्छन् तर पनि तपाईंकै मुखबाट सुन्नका लागि सोध्न सक्छन् । यसमा जे हो त्यही सत्य कुरा भन्नुपर्छ  । के भन्लान् भनेर कुरा बनाएर भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।

परिवार प्रेम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित