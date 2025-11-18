+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
हलिउड :

‘वार्नर ब्रदर्स’ किन्न प्यारामाउन्टको १०८ अर्ब डलरको ‘काउन्टर अफर’, नेटफ्ल्क्सिसँगको सम्झौता खतरामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १३:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेटफ्लिक्सले ८२.७ अर्ब डलरमा वार्नर ब्रदर्स किन्ने सम्झौता गरेको छ, जसलाई राष्ट्रपति ट्रम्प र हलिउड संघसंस्थाले विरोध गरिरहेका छन्।
  • प्यारामाउन्ट स्काइडान्सले वार्नर ब्रदर्सको लागि १०८ अर्ब डलरको शत्रुतापूर्ण प्रस्ताव राखेको छ, जुन नेटफ्लिक्सको प्रस्तावभन्दा १८ बिलियन डलर बढी हो।
  • वार्नर ब्रदर्स विक्रीको लडाइ अझै चर्किने देखिएको छ र राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यक्तिगत हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएका छन्।

लस एन्जलस । हलिउडमा प्रभुत्वको लडाई चर्किएको छ । सय वर्ष पुरानो र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म स्टुडियो खरिद गर्नको लागि अन्य ठूला स्टुडियो लडाइमा होमिएका छन् ।

केही दिनअघि नेटफ्ल्क्सिले ८२.७ अर्ब डलरमा वार्नर ब्रदर्स किन्ने सम्झौताको घोषणा गरेको थियो । सम्झौताको मसी नसुक्दै राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प मात्र होइन, हलिउडका सबै संघसंस्थादेखि व्यवसायिक कम्पनी पनि विरोधमा छन् ।

विदेशबाट समेत विरोधका आवाज आउन थालेका छन् । विरोध यति चर्किन थाल्यो कि राष्ट्रपति ट्रम्पले नेटफ्ल्क्सिको पोल्टामा वार्नर ब्रदर्स जाने हो भने भविष्यमा संकट आउन सक्ने भन्दै आफूले व्यक्तिगत हस्तक्षेप गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

यो सबथोकबीच, अब नेट्फिल्क्स र वार्नर ब्रदर्सको सम्झौता खतरामा परेको अनुमान गरिएको छ ।

स्टुडियो किन्न कस्सिएको अर्को हलिउड कम्पनी प्यारामाउन्ट स्काइडान्सले त १०८ अर्ब डलरको शत्रुतापूर्ण प्रस्ताव नै राखेको छ । यसपछि वार्नर ब्रदर्स विक्रीको यो लडाइ अझै चर्किने देखिएको छ ।

नेटफ्ल्क्सिले वार्नर ब्रदर्स किन्ने सम्झौताको घोषणा गरेको लगत्तै प्यारामाउन्टको उक्त प्रस्ताव आएको हो । सोमबार अबेर राती प्यारामाउन्ट सीइओ डेभिड एलिसनले उक्त प्रस्ताव राख्दै आफूहरूले सुरु गरेको कुरालाई पूरा गर्ने बताए ।

प्यारामाउन्टले प्रति शेयर ३० डलर नगद सेयर होल्डरलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव नेटफ्ल्क्सिसँगको सम्झौताभन्दा १८ बिलियन डलरले उच्च रहेको जनाइएको छ ।

प्यारामाउन्टले सम्पूर्ण वार्नर ब्रदर्स कम्पनी अन्तर्गतका कुरामा बोली लगाइरहेको छ, जबकि नेटफ्लिक्सको कम्पनीसँगको सम्झौतामा यसको हलिउड स्टुडियो र स्ट्रिमिङ व्यवसाय मात्र समावेश छ ।

अद्यावधिक…

यो पनि पढ्नुहोस

८२.७ अर्ब डलरमा नेटफ्ल्क्सिले किन्यो वार्नर ब्रदर्स, हलिउडमा चासो र चिन्ता
यो पनि पढ्नुहोस

नेटफ्ल्क्सिले वार्नर ब्रदर्स किनेपछि सिनेमा घरमाथि खतराको घन्टी बजेको हो ?
नेटफ्ल्क्सि प्यारामाउन्ट हलिउड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेटफ्ल्क्सिले वार्नर ब्रदर्स किनेपछि सिनेमा घरमाथि खतराको घन्टी बजेको हो ?

नेटफ्ल्क्सिले वार्नर ब्रदर्स किनेपछि सिनेमा घरमाथि खतराको घन्टी बजेको हो ?
८२.७ अर्ब डलरमा नेटफ्ल्क्सिले किन्यो वार्नर ब्रदर्स, हलिउडमा चासो र चिन्ता

८२.७ अर्ब डलरमा नेटफ्ल्क्सिले किन्यो वार्नर ब्रदर्स, हलिउडमा चासो र चिन्ता
‘द ग्रेट कपिल शर्मा शो’ को चौथो सिजन कहिले आउँछ ? टिजर हेर्नुस्

‘द ग्रेट कपिल शर्मा शो’ को चौथो सिजन कहिले आउँछ ? टिजर हेर्नुस्
‘स्क्विड गेम : अमेरिका’ को छायांकन फेब्रुअरीदेखि

‘स्क्विड गेम : अमेरिका’ को छायांकन फेब्रुअरीदेखि
हलिउडमा हुँदैछ ठूलो किनबेच : ‘वार्नर ब्रोज’ किन्न नेटफ्ल्क्सि, प्यारामाउन्ट र कमकास्टको होड

हलिउडमा हुँदैछ ठूलो किनबेच : ‘वार्नर ब्रोज’ किन्न नेटफ्ल्क्सि, प्यारामाउन्ट र कमकास्टको होड
नेटफ्ल्क्सि र यशराजबीच साझेदारी : ५० वर्ष पुराना बलिउडका क्लासिक फिल्म हेर्न पाइने

नेटफ्ल्क्सि र यशराजबीच साझेदारी : ५० वर्ष पुराना बलिउडका क्लासिक फिल्म हेर्न पाइने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित