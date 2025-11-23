निर्वाचन आयोगले भन्यो- प्रेसपास बाहकलाई अन्य पास चाहिँदैन

१६ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीहरुलाई छुट्टै सवारीपास आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले मात्र प्रयोग गर्ने र असम्बन्धित यात्रु नबोक्ने सवारीसाधनहरुलाई पास आवश्यक नपर्ने’ भनेको हो ।
आयोगले आठ प्रकारका सवारीचालकहरुलाई त्यसको सूचीमा राखेको छ । आठौं नम्बरमा ‘प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन’ पनि परेको छ ।
तर प्रेस पास बाहेक सञ्चारकर्मीले आफ्नो सवारीसाधनमा प्रेस पास नभएका अन्य व्यक्तिलाई लैजान पाउने छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4