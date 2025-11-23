इजरायली आक्रमणबाट लेबनानमा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु, धेरै घाइते

काठमाडौं । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायलले बेरुत र दक्षिणी लेबनानमा आक्रमण गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आक्रमणमा ३१ जनाको मृत्यु भएको अन्य १४९ जना घाइते भएका छन् ।
एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या प्रारम्भिक रहेको भनिएको छ।
यसअघि, इजरायलले लेबनानका ५० भन्दा बढी शहर र गाउँका बासिन्दाहरूलाई आक्रमणबाट बच्न तुरुन्तै आफ्नो घर खाली गर्न चेतावनी दिएको थियो ।
यसैबीच, इजरायली सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हेजबुल्लाहबाट भएको प्रक्षेपणको जवाफमा लेबनानमा रहेका लक्षित लक्षित आक्रमण गरिरहेको बताएको छ।
हिजबुल्लाहले पनि लेबनानबाट इजरायलतर्फ मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरेको पुष्टि गरेको छ।
समूहले इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको हत्याको बदला लिन यो कारबाही गरिएको बताएको छ।
