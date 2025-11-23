+
प्रलोपाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा नेकपामा प्रवेश

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १८ गते १२:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ बल्लभ शर्मा नेकपा प्रवेश गरेका छन्।
  • नेकपाका नेताहरु दिनानाथ शर्मा र हितमान शाक्यले यज्ञ बल्लभ शर्मालाई स्वागत गरेका छन्।
  • नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य अमरसिंह घर्तील पनि नेकपामा प्रवेश गरेका छन्।

१८ बागलुङ, फागुन । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेका छन् ।

प्रलोपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका यज्ञ बल्लभ शर्मा नेकपा प्रवेश गरेका हुन् । उनलाई नेकपाका नेताहरु दिनानाथ शर्मा र हितमान शाक्यले नेकपामा स्वागत गरे ।

उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट बिद्रोह गरेर जनार्दन शर्माले गठन गरेको प्रलोपामा लागेका थिए ।

यस्तै निसीखोला–१ लेवाङका नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य अमरसिंह घर्तील नेकपामा प्रवेश गरेको नेकपाका नेता तथा बागलुङ इन्चार्ज चन्द्रबहादुर बुढा सागरले जानकारी दिए ।

नेकपा प्रलोपा
