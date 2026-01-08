नेकपाले आयोगलाई बुझायो प्रतिबद्धता पत्र

३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र निर्वाचन आयोगसमक्ष पेस गरेको छ।
पार्टीको तर्फबाट आइतबार दिउँसो ३ बजे निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसमक्ष बुझाइएको हो।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०८२ अनुसार निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र फागुन ३ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सोही अनुरूप आयोगले यसअघि नै सबै दलहरूलाई निर्धारित समयसीमाभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
