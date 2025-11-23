१८ फागुन, धनकुटा । धनकुटामा यो वर्ष होली सुनसान बनेको छ । धनकुटाका मदन चोक, भीमसेन थान, परिचय मोड लगायतका ठाउँ होलीमा सधैँ साँस्कृतिक कार्यक्रमले गुञ्जिन्थे ।
तर यस वर्ष निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा होली परेकोले मानिसहरु होलीमा रमाउन नचाहेको देखिन्थ्यो ।
विद्यालय तथा क्याम्पस बिदा रहेको र कर्मचारीहरू पनि निर्वाचन खटिएका तथा दलका नेता कार्यकर्ता घरदैलोमा व्यस्त भएकाले होली सुनसान बनेको हो ।
होली सुनसान बनेपछि यसको असर व्यापारीहरूले पनि झेलेका छन् । गत वर्ष ५ सय टिसर्ट बिक्री गरेका रोशन श्रेष्ठले यस वर्ष १० वटा पनि बिक्रि नभएको बताए । निर्वाचनको कारण होलीको रौनक नै नभएर टिसर्टमा घाटा लागेको श्रेष्ठले बताए ।
धनकुटामा केही बालबालिका मात्रै होली मनाउन सडकमा उत्रिएका छन् । निर्वाचनमा असर पर्ने भन्दै प्रशासनले कुनै कार्यक्रम नगर्न भनेपछि धनकुटामा होली सुनसान भएको हो ।
