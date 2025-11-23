धनकुटामा २ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र, २३०० अस्थायी मतदाता कायम

६ फागुन, धनकुटा । धनकुटामा फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि २ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार कैदीबन्दी, निर्वाचनमा नखटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि यी केन्द्रहरु निर्धारण गरिएको हो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाका अनुसार जिल्ला कारागार र गोकुण्डेश्वर मावि धनकुटा-६ सिरानबजारमा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको हो ।
कारागारमा कैदीबन्दीका लागि मतदानको अधिकार दिन मतदान केन्द्र राखिने भएको छ भने गोकृण्डेश्वर मतदान केन्द्रबाट कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले मत दिने कार्यालयका प्रमुख माधव अधिकारीले जानकारी दिए ।
धनकुटा जिल्लामा २ हजार ३०८ जना अस्थायी मतदाताको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । जसमा ७६ जना कैदीबन्दी र २ हजार २ सय ३२ जना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु अस्थायी मतदाता रहेका छन् ।
उनीहरुको अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम स्वीकृत भइसकेको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निर्वाचनमा जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको उपस्थिति शत प्रतिशत हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर गोकुण्डेश्वर माविमा रहने केन्द्रमा भने थोरै मात्र उपस्थिति हुने छन् । किनभने निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सहित गरेर २ हजार २ सय ३२ जनाको नामावली रहेको छ ।’
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले सम्बन्धित मतदान केन्द्रमै भोट हाल्ने सुविधा दिइएको छ । अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ मात्र मत हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । अस्थायी मतदातालाई प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने सुविधा नरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
