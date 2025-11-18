नेपालसहित विश्वभर युट्युब डाउन

काठमाडौं । विश्वकै लोकप्रिय भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युब सेवा नेपालसहित विश्वभर अवरुद्ध भएको छ । यसबाट लाखौँ प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित भएका छन् ।
अनलाइन आउटेज र्ट्याकिङ वेबसाइट ‘डाउनडिटेक्टर’का अनुसार, मंगलबार रातिदेखि समस्या सुरु भएको केही समयभित्रै २ लाख ८० हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले युट्युब नचलेको उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
मुख्यगरी युट्युबको मोबाइल एपमा समस्या देखिएको भए पनि धेरैले डेस्कटप वेबसाइटमा समेत अवरोध झेल्नुपरेको बताएका छन् । यसैगरी, युट्युबको प्रिमियम सेवा ‘युट्युब टिभी’ मा पनि ७ हजारभन्दा बढी गुनासा परेका छन् ।
अमेरिकाको न्युयोर्क, वासिङ्टन, सिकागो र लस एन्जलस जस्ता मुख्य सहरहरूमा यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
नेपालमा भने केही समय अवरुद्ध भएको युट्युब अहिले चलिरहेको छ । तर विश्वका अरु धेरै देशमा पूर्ण रुपमा समस्या समाधान नभएको समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् ।
समस्या समाधानका लागि काम जारी
सेवामा अवरोध आएपछि युट्युबले एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रयोगकर्ताहरूमा परेको असुविधाप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । कम्पनीले आफ्ना प्राविधिक टोलीहरू यसबारे सजग रहेको र समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताएको छ । यद्यपि, यो संकट के कारणले निम्तिएको हो भन्नेबारे कम्पनीले स्पष्ट पारेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना समस्याहरू साझा गर्दै युट्युब खोल्दा ‘ब्ल्याक स्क्रिन’ मात्र देखिने वा ‘समथिङ वेन्ट रङ’ भन्ने सन्देश आउने गरेको बताएका छन् ।
केहीले ठट्टा गर्दै युट्युब बिनाको समय ‘संसारको अन्त्य’ जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले खाना खाँदा भिडियो हेर्न नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
सोही समयमा एलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्विटर) समेत अमेरिकाका केही स्थानमा अवरुद्ध भएको खबर आएको थियो।
प्राविधिक विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा ब्राउजरको क्यास र कुकिज सफा गर्ने, भीपीएन बन्द गर्ने वा एप अपडेट गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिने भए पनि, यो समस्या युट्युबकै सर्भरमा देखिएकाले प्रयोगकर्ताको तर्फबाट गरिने प्रयासहरू तत्काल प्रभावकारी नहुने देखिएको छ ।
हाल युट्युबको टोलीले सेवालाई पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
