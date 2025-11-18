+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
युट्युब :

‘रुकुम मैकोट’ बन्यो युट्युबमा धेरै हेरिने दोस्रो नेपाली गीत, १६ करोड भ्यूज नाघ्यो

युट्युबमा अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै हेरिने नेपाली गीत भने ८ वर्षअघि सार्वजनिक ’कुटुमा कुटु’ हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १७ गते २१:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘खुश्मा’ को पाश्र्वगीत ‘रुकुम मैकोट’ युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिने दोस्रो नेपाली गीत बनेको छ।
  • यो गीतले १६ महिनामा १६ करोड ४० लाखभन्दा धेरै भ्यूज प्राप्त गरेको छ।
  • ‘माया लुकी लुकी’ गीतलाई दोस्रो स्थानबाट तेस्रो स्थानमा धकेलिएको छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘खुश्मा’ मा समावेश पाश्र्वगीत ‘रुकुम मैकोट’ युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिने दोस्रो नेपाली गीत बनेको छ । १६ महिनाको अवधिमा यो गीतले १ जनवरी, २०२६ सम्म १६ करोड ४० लाखभन्दा धेरै भ्यूज प्राप्त गरेको छ ।

यसअघि धेरै हेरिने दोस्रो स्थानमा टीका प्रसाईंको गीत ‘माया लुकी लुकी’ थियो । ७ वर्षअघि सार्वजनिक यो गीतलाई १६ करोड ३८ लाख ५१ हजारभन्दा बढीपटक हेरिएको छ । ‘माया लुकी लुकी’ तेस्रो स्थानमा धकेलिएको छ ।

‘रूकुम मैकोट’ का शब्द सुरेन्द्र रानाका हुन् भने संगीत निर्देशक एसडी योगी र संगीत निर्माता रिकेश गुरूङ हुन् । यसको भिडियोमा फिल्मका शीर्ष कलाकार धीरज मगर र उपासना सिंह ठकुरीको नृत्य छ ।

‘माया लुकी लुकी’ टीका प्रसाईंले कार्टुन्ज क्रूको सहकार्यमा ल्याएकी थिइन् । यसको शब्द आनन्द अधिकारीको हो भने संगीत र एरेन्ज आशिष अविरलको छ । भिडियोमा कार्टुन्ज क्रूका सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्मा छन् ।

युट्युबमा अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै हेरिने नेपाली गीत भने ८ वर्षअघि सार्वजनिक ’कुटुमा कुटु’ हो । यसलाई अहिलेसम्म युट्युबमा २३ करोड १० लाखभन्दा बढीपटक हेरिएको छ ।

कालीप्रसाद बाँस्कोटा र अस्मिता अधिकारीको स्वर रहेको ‘साली मनपर्‍यो’, दुर्गेश थापाको ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’ लाई पनि १५ करोडभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ ।

युट्युब रुकुम मैकोट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युट्युबलाई टक्कर दिँदै इन्स्टाग्राम, अब टीभीमा पनि चलाउन सकिने

युट्युबलाई टक्कर दिँदै इन्स्टाग्राम, अब टीभीमा पनि चलाउन सकिने
युट्युबलाई अस्कर अवार्डको विश्वब्यापी प्रत्यक्ष प्रसारण अधिकार

युट्युबलाई अस्कर अवार्डको विश्वब्यापी प्रत्यक्ष प्रसारण अधिकार
युट्युब हेरेर सिकेको काष्ठकलाबाट मनग्य आम्दानी

युट्युब हेरेर सिकेको काष्ठकलाबाट मनग्य आम्दानी
युट्युबले १२ महिनामा संगीत उद्योगलाई ८ अर्ब डलर भुक्तानी गर्‍यो

युट्युबले १२ महिनामा संगीत उद्योगलाई ८ अर्ब डलर भुक्तानी गर्‍यो
युट्युबमा ओएसआर डिजिटलका सब्सक्राइबर करोड पुगे

युट्युबमा ओएसआर डिजिटलका सब्सक्राइबर करोड पुगे
युट्युबको रेड डायमण्ड प्ले बटन के हो ? अहिलेसम्म कतिवटा च्यानलले पाएका छन् ?

युट्युबको रेड डायमण्ड प्ले बटन के हो ? अहिलेसम्म कतिवटा च्यानलले पाएका छन् ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित