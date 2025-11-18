+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एप्पलको एआई रणनीति २०२६ मा सफल हुने संकेत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते ११:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एप्पलले एआई क्षेत्रमा संयमित रणनीति अपनाउँदै सन् २०२६ मा सिरीको सुधारिएको संस्करण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
  • एप्पलसँग १३० अर्ब डलरभन्दा बढी नगद र लगानीयोग्य सम्पत्ति रहेकाले भविष्यमा एआई स्टार्टअप खरिद वा सहकार्य गर्ने अवसर छ।
  • एप्पलका एआई प्रमुख जोन जियानान्ड्रियाले डिसेम्बरमा अवकाश लिएका छन् र एआई टिमहरूलाई उत्पादन केन्द्रित रूपमा पुनःसंरचना गरिएको छ।

१६ पुस, काठमाडौं । एप्पलले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा अन्य प्रविधि कम्पनीहरू जस्तै ओपनएआई, गुगल र मेटाको तुलनामा संयमित रणनीति अपनाउँदै आएको छ।

यी कम्पनीहरूले एआईका लागि अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका बेला एप्पलले खर्च सीमित राखेको छ। यही कारण एप्पल एआईमा पछि परेको र विशेषगरी सिरी अन्य आधुनिक एआई सहायकभन्दा कमजोर रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

तर हालै आएको एक रिपोर्टअनुसार एप्पलको यही सावधानीपूर्ण रणनीति सन् २०२६ मा फाइदाजनक देखिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। ठूलो मात्रामा गरिएको एआई लगानीबाट तत्काल आम्दानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा बजारमा शंका बढ्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा एप्पलसँग १३० अर्ब डलरभन्दा बढी नगद तथा लगानीयोग्य सम्पत्ति रहेकाले भविष्यमा एआई स्टार्टअप खरिद वा सहकार्य गर्ने राम्रो अवसर उससँग छ।

सन् २०२६ मा एप्पलले सिरीको ठूलो सुधार गरिएको संस्करण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ सिरी अझ संवादात्मक हुने र एकै पटक धेरै काम गर्न सक्ने बनाइने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि एप्पलले गुगलको जेमिनी एआई प्रयोग गर्न सक्ने चर्चा छ, जसले ठूलो एआई मोडलहरू भविष्यमा सामान्य बन्दै जाने एप्पलको धारणा देखाउँछ।

एप्पलको मुख्य बल भनेको आइफोन र यसको मजबुत इकोसिस्टम हो। अन्य एआई कम्पनीहरू एप वा वेब सेवामा निर्भर रहँदा एप्पलले आफ्ना उपकरणहरूमा सफ्टवेयर अपडेटमार्फत सिधै एआई सुविधा पुर्‍याउन सक्छ। हार्डवेयर निर्माण, वितरण र प्रयोगकर्ता इकोसिस्टममा एप्पलको पकड निकै बलियो छ।

रिपोर्टले एप्पलभित्र भएका नेतृत्व परिवर्तनहरूलाई पनि उल्लेख गरेको छ। सिरीको जिम्मेवारी भिजन प्रो हेडसेटमा काम गरिसकेका माइक रकवेललाई दिइएको छ। साथै, एप्पलका एआई प्रमुख जोन जियानान्ड्रियाले डिसेम्बरमा अवकाश लिएका छन् र एआई टिमहरूलाई उत्पादन केन्द्रित रूपमा पुनःसंरचना गरिएको छ।

पहिलेका केही एआई प्रयासहरू अपेक्षाअनुसार सफल नभए पनि त्यसले एप्पलको मुख्य व्यवसायमा खास असर पारेको छैन। यदि अत्यधिक एआई लगानीप्रतिको उत्साह घट्दै गयो भने, सन् २०२६ एप्पलको सोचिएको र संयमित एआई रणनीति सफल देखिने महत्वपूर्ण वर्ष बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

एप्पल एप्पलको एआई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित