+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाकिस्तानको घरेलु उत्पादनमा वृद्धि

पाकिस्तानका योजना तथा विकासमन्त्री अहसान इकबालका अनुसार, आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२६ को पहिलो त्रैमासिकमा देशको कुल घरेलु उत्पादनमा ३.७१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते २०:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाकिस्तानका योजना तथा विकासमन्त्री अहसान इकबालका अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२६ को पहिलो त्रैमासिकमा देशको कुल घरेलु उत्पादनमा ३.७१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
  • उक्त वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही त्रैमासिकको तुलनामा २.१५ प्रतिशत बढी भएको र यसलाई आर्थिक प्रगतिको गुणात्मक सुधारको रूपमा लिइएको छ।
  • औद्योगिक क्षेत्रले पहिलो त्रैमासिकमा ९.३८ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ०.१२ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको थियो।

१५ पुस, इस्लामावाद । पाकिस्तानका योजना तथा विकासमन्त्री अहसान इकबालका अनुसार, आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२६ को पहिलो त्रैमासिकमा देशको कुल घरेलु उत्पादनमा ३.७१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

मन्त्रीका अनुसार उक्त वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही त्रैमासिकको तुलनामा २.१५ प्रतिशत बढी हो र यसलाई देशको आर्थिक प्रगतिको गुणात्मक सुधारको रूपमा लिइएको छ ।

उक्त वृद्धिमा मुख्य योगदान औद्योगिक क्षेत्रले दिएको हो, जुन पहिलो त्रैमासिकमा ९.३८ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा केवल ०.१२ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।

मन्त्रीले भने, ‘सन् २०२५ मा आएको बाढीजन्य अवरोध, वित्तीय कडाइ, ऊर्जा अनुदानको अन्त्य र खाद्य महँगीजस्ता चुनौतीहरूका बाबजुद पनि यो आर्थिक उपलब्धि हासिल गरिएको हो ।’ (रासस/सिन्ह्वा)

पाकिस्तान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इमरान खानलाई १७ वर्ष जेल सजाय तोकिएपछि पाकिस्तानमा देशव्यापी आन्दोलन आह्वान

इमरान खानलाई १७ वर्ष जेल सजाय तोकिएपछि पाकिस्तानमा देशव्यापी आन्दोलन आह्वान
भारत, पाकिस्तान र सार्क

भारत, पाकिस्तान र सार्क
भारतले पानीलाई हतियार बनाएको पाकिस्तानको आरोप

भारतले पानीलाई हतियार बनाएको पाकिस्तानको आरोप
भारतले दोहोर्‍यायो पहलगाम आक्रमणमा पाकिस्तान संलग्न रहेको आरोप

भारतले दोहोर्‍यायो पहलगाम आक्रमणमा पाकिस्तान संलग्न रहेको आरोप
पाकिस्तानका लागि आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो थप १.२ अर्ब डलर ऋण

पाकिस्तानका लागि आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो थप १.२ अर्ब डलर ऋण
अफगानिस्तानले भन्यो- पाकिस्तानी आक्रमणबाट चार नागरिकको मृत्यु

अफगानिस्तानले भन्यो- पाकिस्तानी आक्रमणबाट चार नागरिकको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित