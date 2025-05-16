पाकिस्तानको घरेलु उत्पादनमा वृद्धि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ पुस, इस्लामावाद । पाकिस्तानका योजना तथा विकासमन्त्री अहसान इकबालका अनुसार, आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२६ को पहिलो त्रैमासिकमा देशको कुल घरेलु उत्पादनमा ३.७१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
मन्त्रीका अनुसार उक्त वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही त्रैमासिकको तुलनामा २.१५ प्रतिशत बढी हो र यसलाई देशको आर्थिक प्रगतिको गुणात्मक सुधारको रूपमा लिइएको छ ।
उक्त वृद्धिमा मुख्य योगदान औद्योगिक क्षेत्रले दिएको हो, जुन पहिलो त्रैमासिकमा ९.३८ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा केवल ०.१२ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
मन्त्रीले भने, ‘सन् २०२५ मा आएको बाढीजन्य अवरोध, वित्तीय कडाइ, ऊर्जा अनुदानको अन्त्य र खाद्य महँगीजस्ता चुनौतीहरूका बाबजुद पनि यो आर्थिक उपलब्धि हासिल गरिएको हो ।’ (रासस/सिन्ह्वा)
