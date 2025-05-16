‘साह्रै सजिलो छ विरोध गर्न’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लेखकले नेपाली समाजमा विरोध गर्ने संस्कार र व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
- लेखकले देश विकास र सुशासनका लागि सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ।
- लेखकले आक्षेप र गालीगलौजबाट टाढा भएर परिवर्तनको पक्षमा अठोट गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।
विरोध गर्न क्या सजिलो छ है
हरेक काम-कुरा र सन्दर्भमा मिल्ने
तारिफ गर्ने आदत वा संस्कार छैन
म र हामी ठूलो बन्न, सुनेको भरमा हावा गफ चुट्ने ।
बाड्ने कुरामा विश्वास र हिसाब नमिलेपछि,ऊ भन्दा म कम खराब भन्ने,
उद्देश्य त सबैको देश विकास भन्ने, व्यवहार चाहिँ किन भ्रामक र हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिई, किन छाडा शब्द बोल्ने ?
आफू असली बन्न,एक अर्कालाई आक्षेप, गाली गलौज र नौटंकी,अझै कहिलेसम्म गर्ने ?
त्यही नजिरले गर्दा त, देशमा चोखो मानिसको खडेरी परेको जस्तो महसूस हुने,
अरुको कुरा के गर्नु खै,घरको अर्धाङ्गिनी र सन्तति त अधिकारको लागि विरोध गर्ने,
अब जनताको नारा, अब कस्ले सुशासन,पारदर्शीता, शान्ति र सम्बृद्धि ल्याई भष्ट्राचार उन्मुलन गर्ने,
लाग्छ हामी जन्मिएको उद्देश्य एक अर्कालाई दु:ख मात्र दिने, हलो अड्काएर गोरु कुटे जस्तै, किन प्रतिशोध साध्ने ?
जब देश विकास हुन्छ! तब जनता,पार्टी,नेता, कार्यकर्ता सबै धनी हुन्छन् भन्ने, प्रमाणित फर्मुलालाई कहिलेसम्म आलटाल गर्ने ?
हरेक शब्द,बचन र कर्ममा विरोध गर्ने,हाम्रो संस्कृति,हामीले कति पुस्तासम्म बोकेर हिड्ने ?
आफ्नो आत्मालाई नढाँटी,लै लै मा नलागि,देश र समाज प्रति विरोध गर्ने शैली र आफ्नो कर्तव्य,म,हामी मिलेर,आजै देखी परिवर्तनको पक्षमा जाने अठोट गर्ने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4