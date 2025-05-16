+
प्रहरी परिचर बुद्धनगरमा मृत फेला

२०८२ पुष १४ गते १०:५७
सांकेतिक फोटो
१४ पुस, कामाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक जना सहायक प्रहरी परिचर (कार्यालय सहयोगी) बुद्धनगरमा मृत फेला परेका छन् ।

आज बिहान नयाँबानेश्वर बुद्धनगरस्थित डेरा कोठाभित्र परिचर बलबहादुर थापा मृत फेला परेका हुन् ।

घाँटीमा पासो लागेको अवस्थामा झुण्डिएको देखेपछि उनकी श्रीमतीले उद्धार गरेर नजिकैको एभरेष्ट अस्पताल पुर्‍याएकी थिइन् । तर चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए ।

थापाको मृत्युबारे अनुसन्धान भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरी
