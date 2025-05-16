News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल प्रहरीले ७० औं प्रहरी दिवसको अवसरमा पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ईसेवालाई साइबर सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा योगदानका लागि सम्मान गरेको छ।
- ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिश खड्काले कम्पनीले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा वित्तीय सूचनाको सुरक्षा र नियामकीय अनुपालनमा निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
- उहाँले आगामी दिनमा ईसेवालाई थप ग्राहकमैत्री, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान दिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
१० पुस, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ईसेवालाई सम्मान गरेको छ । शान्त र सुरक्षित समाज निर्माणमा प्रहरी कार्य, अपराध अनुसन्धानका साथै साइबर सुरक्षामा योगदान दिएका कारण ईसेवालाई कदर(पत्रद्वारा सम्मान गरिएको हो ।
७० औं प्रहरी दिवस २०८२ को अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ईसेवालाई उक्त कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
कदर पत्र ग्रहण गर्दै ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिश खड्काले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा वित्तीय सूचनाको सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा नियामकीय अनुपालनमा ईसेवा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपाल प्रहरीको सम्मानले यसलाई थप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा ईसेवाका थप ग्राहकमैत्री, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माणमा निरन्तर योगदान दिइरहने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
