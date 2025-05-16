+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बक्सअफिस :

नेपालमा ‘धुरन्धर’ को कमाइ साढे ८ करोड, ‘अवतार ३’ को कति छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १२:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रणवीर सिंह स्टारर बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ले नेपालमा १० करोड ग्रस कमाउने सम्भावना देखिएको छ।
  • ‘धुरन्धर’ले बुधबार भारतमा ‘स्त्री २’ लाई उछिन्दै दोस्रो धेरै कमाउने हिन्दी फिल्म बनेको छ।
  • जेम्स क्यामरुन निर्देशित ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ले नेपालमा ३ करोड ८४ लाख ग्रस कमाएको छ।

काठमाडौं । अहिलेकै गति कायम रहे रणवीर सिंह स्टारर बलिउडको जासूस फिल्म ‘धुरन्धर’ ले नेपालमा १० करोड ग्रसको आँकडा पार गर्ने देखिएको छ । विहिबार दिउँसोसम्म फिल्मले सिनेपाः बक्सअफिसमा ८ करोेड ५० लाख कमाएको छ ।

बलियो ‘वर्ड अफ माउथ’ को मद्दतमा क्रिसमस र आउने सप्ताहन्तमा फिल्मले राम्रै कमाइ गर्ने देखिन्छ । यो फिल्म ‘स्त्री २’ लाई उछिन्दै बुधबार भारतमा दोस्रो धेरै कमाउने हिन्दी फिल्म बनिसकेको छ ।

सन् २०२५ मा नेपालमा कमै विदेशी फिल्मले मात्र १० करोडको आँकडा पार गर्न सके । ‘धुरन्धर’ त्यो उपलब्धितर्फ अघि बढेको देखिन्छ ।

‘अवतार ३’ को नेपाल कमाइ ४ करोड नजिक

जेम्स क्यामरुन निर्देशित चर्चित हलिउड फिल्म ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले विहिबारसम्म नेपालमा ३ करोड ८४ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ । क्रिसमस र आउने सप्ताहन्तमा फिल्मको कलेक्सन ४ करोड नाघ्नेछ ।

यो फिल्मले के नेपालमा ५ करोडको लाइफटाइम कलेक्सनको आँकडा पार गर्ला, यो चाहिँ पर्खाइको विषय बन्नसक्छ ।

बक्सअफिस रणवीर सिंह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ग्लोबल बक्सअफिसमा ‘धुरन्धर’ ले कमायो ९०० करोड भारु

ग्लोबल बक्सअफिसमा ‘धुरन्धर’ ले कमायो ९०० करोड भारु
पीआर, हर्ष, अभिमन्यु, लोकन्ती, चिरागले कति कमाए ?

पीआर, हर्ष, अभिमन्यु, लोकन्ती, चिरागले कति कमाए ?
शनिबारसम्म ‘परान’ ले कमायो १७ करोड ६१ लाख

शनिबारसम्म ‘परान’ ले कमायो १७ करोड ६१ लाख
नेपालमा ‘अवतार ३’ को सप्ताहन्त ओपनिङ दुई करोडमाथि, ‘धुरन्धर’ को कति छ ?

नेपालमा ‘अवतार ३’ को सप्ताहन्त ओपनिङ दुई करोडमाथि, ‘धुरन्धर’ को कति छ ?
‘परान’ बन्यो धेरै कमाउने चौथो नेपाली फिल्म, ‘छक्कापञ्जा ४’ र ‘जारी’ लाई उछिन्यो

‘परान’ बन्यो धेरै कमाउने चौथो नेपाली फिल्म, ‘छक्कापञ्जा ४’ र ‘जारी’ लाई उछिन्यो
‘हर्ष’ र ‘अभिमन्यू’ ले अहिलेसम्म कति कमाए ?

‘हर्ष’ र ‘अभिमन्यू’ ले अहिलेसम्म कति कमाए ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित