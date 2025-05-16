नेपालमा ‘धुरन्धर’ को कमाइ साढे ८ करोड, ‘अवतार ३’ को कति छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रणवीर सिंह स्टारर बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ले नेपालमा १० करोड ग्रस कमाउने सम्भावना देखिएको छ।
- ‘धुरन्धर’ले बुधबार भारतमा ‘स्त्री २’ लाई उछिन्दै दोस्रो धेरै कमाउने हिन्दी फिल्म बनेको छ।
- जेम्स क्यामरुन निर्देशित ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ले नेपालमा ३ करोड ८४ लाख ग्रस कमाएको छ।
काठमाडौं । अहिलेकै गति कायम रहे रणवीर सिंह स्टारर बलिउडको जासूस फिल्म ‘धुरन्धर’ ले नेपालमा १० करोड ग्रसको आँकडा पार गर्ने देखिएको छ । विहिबार दिउँसोसम्म फिल्मले सिनेपाः बक्सअफिसमा ८ करोेड ५० लाख कमाएको छ ।
बलियो ‘वर्ड अफ माउथ’ को मद्दतमा क्रिसमस र आउने सप्ताहन्तमा फिल्मले राम्रै कमाइ गर्ने देखिन्छ । यो फिल्म ‘स्त्री २’ लाई उछिन्दै बुधबार भारतमा दोस्रो धेरै कमाउने हिन्दी फिल्म बनिसकेको छ ।
सन् २०२५ मा नेपालमा कमै विदेशी फिल्मले मात्र १० करोडको आँकडा पार गर्न सके । ‘धुरन्धर’ त्यो उपलब्धितर्फ अघि बढेको देखिन्छ ।
‘अवतार ३’ को नेपाल कमाइ ४ करोड नजिक
जेम्स क्यामरुन निर्देशित चर्चित हलिउड फिल्म ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले विहिबारसम्म नेपालमा ३ करोड ८४ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ । क्रिसमस र आउने सप्ताहन्तमा फिल्मको कलेक्सन ४ करोड नाघ्नेछ ।
यो फिल्मले के नेपालमा ५ करोडको लाइफटाइम कलेक्सनको आँकडा पार गर्ला, यो चाहिँ पर्खाइको विषय बन्नसक्छ ।
