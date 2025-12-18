+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शनिबारसम्म ‘परान’ ले कमायो १७ करोड ६१ लाख

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते १२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'परान' ले ५ पुससम्म देशब्यापी १७ करोड ६१ लाख ५ हजार २८८ नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्मले ६ लाख २५ हजार ६२५ वटा टिकट बिक्री गरेको छ।
  • 'परान' ले 'छक्कापञ्जा ४' र 'जारी' को कमाइलाई उछिनेको छ र ५१ दिन प्रदर्शन मनाएको छ।

काठमाडौं । ‘परान’ ले पछिल्लो शनिबार अर्थात ५ पुससम्म देशब्यापी १७ करोड ६१ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ ।

सिनेपाः बक्सअफिसको विवरणअनुसार, फिल्मको कूल कमाई शनिबारसम्म १७ करोड ६१ लाख ५ हजार २८८ नेरु ग्रस छ ।

यो फिल्मका ६ लाख २५ हजार ६२५ वटा टिकट बिकेका छन् ।

यो कमाइसँगै औपचारिकरुपमा नीर शाह स्टारर फिल्मले ‘छक्कापञ्जा ४’ र ‘जारी’ को कमाइलाई उछिनेको छ ।

यो फिल्मले शनिबार प्रदर्शनको ५१ दिन पनि मनाएको थियो । फिल्म चाहिँ १४ कात्तिकमा रिलिज भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पीआर, हर्ष, अभिमन्यु, लोकन्ती, चिरागले कति कमाए ?

 

परान बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

५१ औं दिनमा ‘परान’ ले बाँड्यो अनाथ, असहायलाई न्यानो लुगा

५१ औं दिनमा ‘परान’ ले बाँड्यो अनाथ, असहायलाई न्यानो लुगा
‘परान’ बन्यो धेरै कमाउने चौथो नेपाली फिल्म, ‘छक्कापञ्जा ४’ र ‘जारी’ लाई उछिन्यो

‘परान’ बन्यो धेरै कमाउने चौथो नेपाली फिल्म, ‘छक्कापञ्जा ४’ र ‘जारी’ लाई उछिन्यो
‘परान’ ले ‘जारी’ को कमाइलाई उछिन्न ८ लाख कमाउनुपर्ने !

‘परान’ ले ‘जारी’ को कमाइलाई उछिन्न ८ लाख कमाउनुपर्ने !
‘परान’ को कमाइ १७ करोड नाघ्यो

‘परान’ को कमाइ १७ करोड नाघ्यो
‘परान’ को दबदबाबीच ‘अभिमन्यु’ र ‘धुरन्धर’ को शो संख्या कति छ ?

‘परान’ को दबदबाबीच ‘अभिमन्यु’ र ‘धुरन्धर’ को शो संख्या कति छ ?
‘परान’ को कमाइ १६ करोड नाघ्यो

‘परान’ को कमाइ १६ करोड नाघ्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित