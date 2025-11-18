‘परान’ ले ‘जारी’ को कमाइलाई उछिन्न ८ लाख कमाउनुपर्ने !

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । नीर शाह स्टारर फिल्म ‘परान’ ले कमाइमा दयाहाङ राई स्टारर ‘जारी’ को पहिलो भागलाई उछिन्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ । यी दुईबीच कमाइमा ८ लाख ५१ हजार नेरु ग्रसभन्दा कम अन्तर बाँकी छ ।
‘परान’ ले पछिल्लो शनिबारसम्म सिनेपाः बक्सअफिसमा १७ करोड ३९ लाख ४९ हजार ५०१ नेरु ग्रस कमाएको छ । यो कमाइमा आइतबार र सोमबारको हिस्सा जोडिएको छैन ।
‘जारी’ को पहिलो भागले १७ करोड ४८ लाख १ हजार ४५९ नेरु ग्रस कमाएको थियो ।
हर्ष र अभिमन्यूले अहिलेसम्म कति कमाए ?
खगेन्द्र लामिछाने र वर्षा राउत अभिनित फिल्म ‘हर्ष’ ले घरेलु बक्सअफिसमा पछिल्लो शनिबारसम्म २८ लाख ७६ हजार २८३ नेरु ग्रस कमाएको छ ।
सोही अवधिसम्म फिल्मका ८ हजार ७६६ वटा टिकट बिकेका छन् ।
कामेश्वर चौरासिया स्टारर फिल्म ‘अभिमन्यू : च्याप्टर १’ ले पछिल्लो शनिबारसम्म २१ लाख १० हजार २०५ नेरु ग्रस कमाएकोछ । यो फिल्मका ६ हजार ६८६ टिकट बिकेका छन् ।
